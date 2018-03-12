ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда: минималка и доходы за февраль индексироваться не будут

13.03.2018 08:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и доходы населения за февраль индексироваться не будут. Свое решение в ведомстве объяснили низким уровнем инфляции.

Минтруда: минималка и доходы за февраль индексироваться не будут

Как ранее сообщалось, по данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с декабрем 2017-го — на 1,7%, к февралю 2017-го — на 4,9%.

В Минтруда отметили, что, индекс потребительских цен за февраль не превысил 5-процентного порога к сентябрю 2017-го, когда последний раз пересматривались денежные доходы (зарплаты, денежные довольствия, госстипендии…); к январю 2018-го, когда повысилась базовая величина пособий по безработице, стипендий студентам.

Александр Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения. Этой темы он особо коснулся 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил глава государства.

Напомним, по данным статистиков, в 2017 году белорусы тратили на питание 40,7% потребительских расходов.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.

 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и доходы населения за февраль индексироваться не будут. Свое решение в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Наталья Рябова. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Участвовать, независимо от гендера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика