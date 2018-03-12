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Минтруда: минималка и доходы за февраль индексироваться не будут
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и доходы населения за февраль индексироваться не будут. Свое решение в ведомстве объяснили низким уровнем инфляции.
Как ранее сообщалось, по данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем
В Минтруда отметили, что, индекс потребительских цен за февраль не превысил 5-процентного порога к сентябрю 2017-го, когда последний раз пересматривались денежные доходы (зарплаты, денежные довольствия, госстипендии…); к январю 2018-го, когда повысилась базовая величина пособий по безработице, стипендий студентам.
Александр Лукашенко
«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил глава государства.
Напомним, по данным статистиков, в 2017 году белорусы
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.
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В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и доходы населения за февраль индексироваться не будут. Свое решение в...
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