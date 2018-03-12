В начале января мы вместе с Colin`s объявили о старте проекта « Битва взглядов» . Его главной идеей было сравнить вкусы девушек и их близких в одежде: каждой из пяти участниц мы предложили выбрать для себя по образу в магазине партнера, после чего сравнили их с выбором мам и «вторых половинок» девушек. Читатели, в свою очередь, выбрали по одному образу, который им приглянулся больше других, после чего мы провели суперфинал, где выбирали наилучший наряд. Ну, а сегодня пришло время рассказать вам о победительнице, чей образ читатели признали самым удачным из всех.

Еще раз напомним, что предварительные результаты «Битвы взглядов» были достаточно неожиданными. К примеру, ни один из образов, составленных самими участницами, в суперфинал не пробился. Лидировали мамы — их наряды признавали лучшим трижды. Ну, а образы вторых половинок лидировали в народном голосовании дважды.

В итоге почетное пятое место заняла специалист по продажам Татьяна Багрец с дерзким рок-н-ролльным образом, выбранным ее… мамой.

— Впечатления от проекта остались только положительные — думаю, все девочки любят наряжаться, примерять новые вещи и искать интересные образы, — сказала героиня во время вручения сертификата на 250 рублей. — Для мамы и мужа это тоже был интересный опыт, правда, не могу сказать, что в наших взглядах на моду что-то изменилось коренным образом. Обсуждая между собой, так и не пришли к общему знаменателю — чей же выбор был лучшим. Лично мне ближе всех оказался образ мужа, поэтому немного разочарована, что в финале оказался вариант мамы. С другой стороны, объективно считаю, что у других участниц образы были даже более интересными, так что результаты меня не расстроили — все справедливо.

Четвертое место осталось за специалистом по управлению товарным ассортиментом Анастасией Русак и образом, который для нее составил парень Александр.

— Было здорово, особенно я благодарна стилисту, чьи советы взяла себе на вооружение, — сказала обладательница еще одного сертификата на 250 рублей. — Кроме того, я сама смогла понять, какие вещи мне больше подходят — облегающие фигуру, подчеркивающие мои достоинства. Ну и вообще в роли модели быть классно — это всегда хороший опыт для девушки.

Обладательницей «бронзы» стала молодая учитель русского языка и литературы Мария Синица — ее строгий и практичный образ был составлен мамой, которая также является коллегой девушки.

— Это был очень необычный и интересный проект, — поделилась впечатлениями Мария. — Очень интересно было пообщаться со стилистом, узнать ее мнение по поводу моего стиля. В школе все отреагировали очень позитивно, даже в голосовании участвовали.

— Мне понравилось еще больше, — пошутил парень Марии Артем. — Понял, что она прирожденная «селебрити».

За первое же место развернулась настоящая схватка. Студентке Анастасии Демочкиной и образу, выбранному ее мужем Вадимом, до победы не хватило совсем чуть-чуть — обе участницы набрали больше тысячи голосов читателей. Лишь в последний момент Анастасию опередила конкурентка.

— Было интересно, особенно волновались за результаты, — сказала девушка. — Но в любом случае важнее участие. Мужу и маме очень понравилось, хотя кардинальных перемен в стиле, думаю, ожидать не стоит. Единственное: с мужем договорились, что за выигранный сертификат постараемся найти в Colin`s что-то компромиссное. Надеюсь, что в магазине еще остался джут, который я примеряла во время выбора образов — «запал» в душу. Муж тоже хочет себе похожий. Из конкуренток понравился образ, который стал победителем, а также девушка в темном платье (имеется в виду образ Марии Синицы — прим. LADY.TUT.BY).

Ну, а абсолютной победительницей проекта «Битва взглядов» и обладательницей сертификата на 350 рублей становится студентка Ольга Завадская — именно она, фактически, открывала наш проект, так как была самой первой участницей. В суперфинале участвовал образ, который для нее выбрала мама.

— Это было долго, интересно и захватывающее, — не скрывала своей радости на вручении Ольга. — Каждую неделю с нетерпением ждали новую публикацию, чтобы оценить очередную конкурентку. Больше других понравилась девушка, которая работает учительницей. Вообще рада, что читатели выбрали именно мамин образ, он действительно был самым удачным. За выигранные деньги куплю ту самую счастливую для меня рубашку — не могу дождаться очередного шопинга!

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