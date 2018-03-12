«Роды на спине удобны только акушерам и появились в 17 веке, когда мужчины подключились к процессу родовспоможения. Для женщины и ребенка — это противоестественно», — начала встречу в школе подготовки к родам варшавская физиотерапевт.

Ведение беременности и роды в Польше стали интересным опытом погружения в другую культуру, в том числе культуру отношения к женщине. И я хочу поделиться своим опытом.

tebtime.com / фото носит иллюстративный характер

Почему выбрала роды в Польше

В Беларуси рожать боялась. Знаю, многие счастливо рожают в РБ здоровых деток, но опыт моих знакомых довольно травматичный. Поэтому планирование беременности включало и выбор страны для родов. Выбирали в конечном счете между Литвой и Польшей. И по стечению обстоятельств остановились на Варшаве.

Наблюдение беременности

В Польше нужно стать на учет до 10 недели. В случае с государственной клиникой первый визит может случиться позже: основная жалоба на медицину здесь — очереди. Обычно после постановки на учет у беременных не возникает проблем.

Мне было удобнее посещать частную клинику. Страховка себя окупает (300 злотых в месяц — 173 бел.руб.), с учетом средней стоимости визита в 160−180 злотых (около 100 бел. руб). Бонус платной клиники еще и в том, что большинство врачей двуязычны, а мой гинеколог вообще говорит на четырех. Кроме того, в мобильном приложении можно оперативно задавать вопросы врачу, видеть результаты анализов с комментарием специалиста.

Посещение гинеколога было очень комфортным. Всю беременность мы встречались ежемесячно. Плюс четыре УЗИ: до 10 недели, далее в промежутках 11−14, 18−22 недель и ближе к планируемой дате родов. Пол ребенка на УЗИ говорят по желанию. УЗИ делали профильные специалисты в отдельном кабинете. Хотя у гинеколога тоже есть аппарат, она посмотрела только перед направлением в роддом состояние вод.

В случае нормального течения беременности после первого визита широко исследуется кровь (морфология, общий анализ, гормоны), затем нужно сдавать только минимальный набор: кровь и моча ежемесячно, один раз глюкозу, и контроль ТТГ. Отдельно, с согласия матери, берут кровь для неинвазивного генетического исследования плода. Врач четко обозначила, что я соглашаюсь в случае найденных отклонений на внутриутробное вмешательство. Результаты таких тестов, равно как и анализов на ВИЧ и гепатит, получаешь в запечатанном конверте прямо из лаборатории.

Что порадовало, это забота о моем эмоциональном состоянии. Осмотров врач практически не делает, если жалоб нет и анализы в норме, чтобы не беспокоить беременную и ребенка. Зато когда я пожаловалась на самочувствие и настроение, получила направление к эндокринологу и психиатру, чтобы исключить и гормональные нарушения, и возможную депрессию.

В целом врач рекомендовала активный образ жизни, разрешила велопрогулки, плавание, спорт, сауну. Попросила исключить только силовые тренировки и джакузи. Здесь я поняла, что беременность — не болезнь, просто нужно взвешенно подходить к нагрузкам и наблюдать за самочувствием.

Школа для будущих мам

Подготовка к родам. Курсы

На 6−8 месяце беременности можно посетить курсы подготовки к родам. Обычно они платные, одно занятие стоит 50−60 злотых (около 30 бел.руб.) и количество занятий от 2 до 6. Врач рекомендовала выбрать курсы в том роддоме, где планировались роды. Это хорошая возможность познакомиться с персоналом и понять, комфортно ли там. Но и без курсов во всех роддомах есть дни открытых дверей, можно осмотреться и задать вопросы.

Курсы подготовки к родам, а точнее, в дословном переводе с польского, школа рождения, оказалась очень полезной. Было 5 встреч, каждая из двух блоков: с физиотерапевтом и с профильными специалистами (психолог, акушеры, медсестра, администратор).

Физиотерапевт вела практические занятия, мы тренировали с ней следующие моменты: как женщине облегчить состояние во время беременности; как может помочь партнер; всевозможные упражнения для поддержания себя в форме; массаж промежности, чтобы снизить вероятность разрывов; затем разные физиологические способы снятия боли в родах, помощь партнера в этом и, наконец, основные этапы восстановления тела после родов. Физиотерапевт делала упор на естественные роды и их преимущества для мамы и малыша.

Психолог рассказывала о взаимоподдержке партнеров, особенно в первые месяцы новой жизни. К слову, на курсах все женщины были с мужьями. Отдельно психолог пояснила разницу между baby blues, нормальным эмоциональным состоянием женщины после родов, и послеродовой депрессией.

Акушеры рассказали о физиологии и этапах родов, о послеродовой реабилитации. Акцентировали, что женщина должна отдохнуть и восстановиться, а не гнаться за кубиками пресса, как у инстаграм-мам. Реальность такова, что тело изменялось 9 месяцев, и примерно столько же уйдет на возвращение прежней формы.

Также акушеры рассказали о кормлении грудью, позах для него, уходе за грудью (опять же делая акцент на важности и полезности грудного вскармливания).

Медсестра показала основные этапы ухода за новорожденным. На куклах, близких по весу и размеру с реальными новорожденными, будущие родители тренировались кормить, обрабатывать пуповину, купать и пеленать.

Отдельно стоит отметить лекцию диетолога, которая развеяла много мифов о том, чего нельзя беременной и кормящей. В том числе сказала, что нет данных о взаимосвязи колик и маминого питания, что не стоит полностью исключать аллергенные продукты из питания и, тем более, садиться после родов на монодиеты без показаний. Также врач попросила беременных не есть за двоих, но питаться сбалансированно и в последние месяцы — часто.

Общие рекомендации врачей такие:

В беременность и при кормлении вести активный образ жизни. Максимально разнообразно и сбалансированно питаться. Пить много чистой воды.

В конце беременности есть разнообразные овощи — дети чувствуют вкус околоплодных вод, легче будет вводить прикорм.

Начало родов при нормальном отхождении вод лучше провести дома в комфортной обстановке: поспать, принять душ, плотно поесть.

В родах выбирать комфортную позицию, максимально используя гравитацию.

Иметь при себе в роддоме все, что позволяет чувствовать себя комфортно: музыку, эфирные масла и др. Не забывать постоянно пить.

После родов переложить все обязанности по дому на близких, а маме восстанавливаться, налаживать кормление и связь с ребенком. До 6 месяцев рекомендуется кормить только грудью, не допаивать и не вводить прикорм.

Купать и гулять можно по выписке сразу, если родителям самим это комфортно.

Отдельно показали массаж Шантали для установления психологической близости с ребенком и расслабления.

Родовая палата

Перед родами

После выбора роддома можно заранее выбрать и подписать договор с конкретной акушеркой. Ей можно звонить, консультироваться, ну и, главное, она приедет на ваши роды, даже если сегодня не дежурит. Цена за такую услугу в зависимости от роддома 800−1200 злотых (от 500 до 700 бел.руб.).

Сами роды в государственных клиниках бесплатные, в частных же цена начинается от 2000 злотых (1 150 бел.руб.), потолка нет, потому что можно придумать себе много дополнительных услуг.

Мы выбрали государственный роддом, потому что у него отличный рейтинг уровня услуг в Польше, и нам понравился персонал. Но не заключали договор с акушеркой, чтобы быть более мобильными в случае непредвиденных обстоятельств.

Также желательно приезжать в роддом с готовым планом родов (в каждом роддоме своя анкета). В документе обозначаешь, готов ли к обезболиванию, будешь ли с партнером и основные пожелания по родам. Отдельный пункт — разрешаешь ли присутствовать на родах студентам-практикантам.

И есть еще один нюанс для рожающей женщины в Польше: таксист имеет право отказать в перевозке, а скорую вызывать без особой надобности (фактически — угрозы жизни) чревато штрафом. Ну и скорая точно повезет не в выбранный роддом, а в ближайший.

Роды

В приемном отделении нужно отдать необходимые бумаги: карту беременности, результаты анализов и план родов. Одежда для роженицы и новорожденного должна быть с собой, у каждого роддома на сайте список необходимых вещей. Но по факту все есть в роддоме или можно купить в магазине в холле клиники. Там же можно арендовать аппарат для уменьшения боли при схватках.

После осмотра и вопросов по здоровью роженицу везут в родовой зал. В зале кресло с множеством положений и подключенным аппаратом КТГ, фитбол, душ, в некоторых роддомах ванны. Входная дверь отделена перегородкой, чтобы входящий врач или акушер не нарушили приватности.

Мне очень повезло с акушером: он профессионально и бережно помогал сыну появиться на свет. Регулярно заходил проверить состояние, ответить на вопросы и предложить физиологические варианты облегчения боли. Из медикаментозного предлагал только веселящий газ, от эпидуральной анестезии я отказалась.

В целом можно устроить себе действительно комфортные роды: многие приходят с эфирными маслами и любимой музыкой (физиотерапевт рекомендовала два вида музыки брать — расслабляющую для схваток и привычную при физических нагрузках для потуг). Только свечи по технике безопасности не разрешают.

Партнеру разрешено присутствовать все время, ему советуют иметь для себя перекус, воду и удобную одежду, никаких бахил и прочей ерунды. Можно присутствовать на родах и при кесаревом, это платная услуга (цена — 200 злотых (около 115 бел.руб.), и, конечно, партнеру выдают необходимую стерильную одежду. После рождения ребенка партнер может перерезать пуповину.

После родов

Как и сами роды, послеродовый период стараются сделать максимально естественным. Ребенка слегка обтирают и на 2 часа отдают маме. Если женщина нуждается в госпитализации или после кесарева, ребенка кладут на это время на грудь папе. Только через 2 часа разрешено при родителях взвесить и измерить ребенка. Потом маму вместе с ребенком перевозят в палату и не разлучают все время нахождения в роддоме.

Бесплатные палаты в нашем роддоме в блоках рассчитаны на трех рожениц, одноместная и двухместная комнаты, с общей душевой кабиной и пеленальным столиком. Кровати регулируются в сидячее или лежачее положение. Супруг может находиться в палате с 8 до 20.00.

Палата, где находятся мама с малышом

Платная палата (цена 400 злотых в сутки (230 бел.руб.) одноместная, со своей душевой, отдельным пеленальным столиком, весами, и главное, кроватью для партнера (супруги могут проводить вместе круглые сутки). В платной палате также и еду приносят на двоих. К слову, еда — это единственное неприятное воспоминание о роддоме, кормили там отвратительно. Например, на ужин подали батон, маргарин и колбасу, причем в 16.00, после уже ничего. Восстановиться после родов таким ужином получится вряд ли, в холле тоже продавали перекусы типа снеков и хотдогов.

Фактически после родов маму оставляют с малышом один на один. Конечно, можно обращаться к персоналу с вопросами, но нет сверхопеки и жестких правил.

В роддоме проверяют слух, берут кровь на генетические заболевания и делают укол витамина К. По желанию можно отказаться от двух первых прививок, против гепатита В и туберкулеза, или выбрать платные аналоги.

При необходимости можно обратиться к консультанту по грудному вскармливанию или сходить на лекции профильных специалистов, которые каждый день проходят в холле роддома. Также можно договориться о платных услугах: восстановлении после родов с физиотерапевтом для мамы или сеансах реабилитации для малыша в случае родовых травм.

Если мама и ребенок здоровы, их выписывают через 50 часов: я родила в воскресенье, а во вторник уже была дома. С двумя списками рекомендаций, что делать новорожденному до 6 недель, и маме.

Напоследок пожилая акушерка рассказала, что раньше подходила к роддому и слышала детский плач, а теперь даже внутри — тишина. Потому что малышей перестали разлучать с мамами.