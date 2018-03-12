Отмена желтых номеров, новые службы и очень разные цены. Как Uber изменил рынок такси

Чуть больше двух лет назад в Минск пришел Uber — удобный мобильный сервис по заказу такси онлайн. Коллеги с шашечками встретили новичка стихийными бунтами. Они требовали приостановить работу сервиса или хотя бы обязать его работать по общим правилам. Мол, не выживем в такой борьбе за пассажира. И вот прошло два года — живы и те и другие. AUTO.TUT.BY посмотрел, как Uber изменил рынок такси в столице, и попытался понять, стало ли это удовольствие дешевле для нас, пассажиров.

Uber пришел!

Первые слухи о приходе сервиса в Беларусь появились в марте 2015 года: компания открыла вакансии в Минске и искала главу регионального офиса, операторов и управляющего по маркетингу и логистике. Предполагалось, что приход Uber в Минск встряхнет рынок такси, так как сервис славился своими низкими ценами. Именно ценовая политика Uber стала причиной многочисленных забастовок как европейских , так и российских таксистов, недовольных тем, что значительная часть заказов приходится именно на мобильное приложение.

В итоге о запуске сервиса в Минске объявили в ноябре 2015 года . Первым стартовал UberBLACK — пассажирам подавали машины представительского класса, не старше 5 лет. Стоимость поездки была заметно выше, чем в обычном такси. Так, например, километр на машине нового сервиса во время запуска стоил 0,4 доллара. Но к этому нужно прибавить еще 0,07 доллара за каждую минуту поездки и еще 2,6 доллара за посадку. Для сравнения: в обычных такси в среднем километр стоил 0,3 доллара.

Цена поездки в 10 километров в ноябре 2015 года: на UberBLACK — 7,5 доллара, на обычном такси — 4,6 доллара.

В момент прихода Uber на столичном рынке работали две крупные службы такси — 135 и «Алмаз 7788», а также несколько служб поменьше (например, 107 и 152), а также ипэшники. В одном ценовом сегменте с UberBLACK было лишь такси «Пятница». За клиентами приезжали новенькие Volkswagen Passat B7 с водителями в костюмах, была возможность оплаты карточкой.

На первый тест-драйв UberBLACK, проводимый нашим корреспондентом, приехала новенькая черная Audi A6 на белых номерах. Фото: Дмитрий Смирнов

Какими встретили Uber столичные таксисты?

Автопарк столичных такси до прихода Uber, конечно, был не самый новый (как, впрочем, и сейчас). Но говорить о том, что такси можно было вызвать только с помощью телефонного звонка, неправильно. Например, у такси 135 «Столица» в то время была довольно продвинутая система онлайн-заказа такси на сайте, позволяющая запланировать свой маршрут на карте до начала поездки, заказать такси по названию объекта, не указывая его адрес, узнать во сколько приблизительно обойдется поездка по маршруту. Работало и мобильное приложение (Android, iOS).

Аналогичные программы, но чуть попроще были у служб такси 152 и 107. Такси «Алмаз 7788» можно было заказать через сайт, но предварительного заказа онлайн не было — компания просила заказывать авто за 15−20 минут.

Из общей массы выделялся сервис IQ Taxi — некое подобие Uber. Клиент регистрировался в системе и выбирал, откуда и куда надо ехать, а ближайшие таксисты предлагали свою стоимость этой поездки. Пассажир мог увидеть на карте, где находятся эти водители, какой у них рейтинг и машина, а затем сделать выбор.

В октябре 2015-го, незадолго до запуска Uber, в Минске появилось мобильное приложение «Просто такси». Принцип работы такой же, как и у Uber: работать через приложение, без всяких диспетчеров. Стоимость поездки была чуть ниже среднегородской.

Таксисты с шашечками негодовали, власти — промолчали

И если поначалу новичка на рынке старожилы особо не замечали, то с появлением бюджетного тарифа Uber Х обстановка накалилась. Теперь уже возить клиентов начали автомобили среднего класса, но тоже не старше 5 лет — в основном Volkswagen, Kia, Hyundai. Uber X по цене приблизился к другим службам такси.

За 10 километров на Uber X в феврале 2016 года нужно было отдать не больше 5 долларов.

Но угроза для консервативного рынка была даже не в низких ценах, а в формате работы сервиса. Запуск Uber Х вывел остальных таксистов на стихийный митинг. Компанию обвинили в нарушении закона.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Мы должны платить налоги, повышенную страховку, дважды в год дорожный сбор, абонентскую плату диспетчерским службам, покупать и обслуживать таксометры, отбиваться от придирок проверяющих органов: транспортников, налоговиков, гаишников, — а Uber не должен ни-че-го! Справедливо?» — негодовали тогда таксисты.

А вот власти, как бы это ни было удивительно, на сервис особого внимания не обратили. Только после протеста таксистов на оперативном совещании в Мингорисполкоме мэр города Андрей Шорец поручил проанализировать работу Uber.

Однако особых претензий к сервису не нашлось. И уже через пару месяцев Uber порадовал пассажиров снижением тарифов.

За 10 километров на Uber X весной 2016 года нужно было отдать всего 3,4 доллара.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Есть ли такси после Uber?

Появление Uber, вопреки многим прогнозам, не привело к закрытию каких-то служб такси. Наоборот, в столице появились новые перевозчики. Например, самой дорогой из новых служб стала «Бавария» , появившаяся в 2016 году. В службе работали только BMW, а водители были одеты в деловые костюмы. Стоимость посадки во время запуска составляла 2,5 доллара, плюс 85 копеек за каждый последующий километр. Как оказалось, автомобили, принадлежащие «Баварии», родом из UberBLACK. Просто в какой-то момент «немцам» стало невыгодно работать с сервисом.

Фото: Relax.by

— У нас все то же самое, что есть в Uber, но деньги с карты мы не списываем — клиенты рассчитываются через терминал, также есть возможность оплатить услугу наличными, — уточняет директор «Баварии» Александр Зеленко.

Помимо «Баварии», в Минске появились новые службы такси «Лайм», Next, «Сервис Taxi 7220», «Лось» и другие.

Теперь таксисты бастуют из-за низких цен для пассажиров

Руководитель известной и одной из самых старых столичных службы такси — 135 «Столица», Олег Радченко, вспоминая события двухлетней давности, отметил, что «все давно знали, что они [Uber] придут, но ничего не меняли. Потому что думали, что это у нас не приживется». Радченко признается, что и сейчас новости о приходе на рынок других участников (как это было недавно с Яндекс.Такси) он воспринимает спокойно.

— Я знаю рынок. Некоторые мои водители уходили на Uber, часть возвратилась обратно. Мы просто продолжаем работать и придерживаться определенного стандарта — сдерживаем тарифы, машины для перевозок используем не старше 10 лет, есть требования к внешнему виду водителей — без шортов, шлепок и спортивной одежды, не слушать в салоне специфическую музыку.

Фото: TUT.BY

А вот в дирекции «Такси Алмаз 7788» говорят, что участники рынка побаивались конкуренции. «Все подтянулись», — говорят там. Например, само «Такси Алмаз 7788» начало работать через мобильное приложение, в нем пассажир может выбрать тип авто, увидеть, как быстро машина приедет. Появилась возможность оплаты карточкой.

— Но все оказалось не так просто, — рассуждают о ситуации на рынке в службе 7788. — Мы видим, что у Uber и Яндекс очень большая текучесть кадров, за рулем у них часто ездят таксисты, которые никогда не работали в этой сфере, а из-за этого возникло большое недовольство пассажиров.

Словом, однозначно можно говорить, что приход Uber, во-первых, взбодрил участников рынка. Понятное дело, что мобильные приложения рано или поздно появились бы и без прихода сервиса, но тут нашим консервативным таксистам пришлось чуть ускориться. Во-вторых, по проторенной Uber дорожке в Беларусь потянулись и другие аналогичные сервисы.

Что касается ценовой ситуации, то о глобальном удешевлении поездок речи не идет. Зато пассажиры могут экономить, выбирая определенный уровень комфорта и сервис. С другой стороны, и активного роста тарифов в долларовом экиваленте тоже не происходит. Более того: теперь уже таксисты начали протестовать из-за низких цен для пассажиров.

Сегодня Uber по-прежнему остается службой с самыми низкими заявленными тарифами (километр — 37 копеек). Однако, разрыв с другими перевозчиками уже не такой глобальный, как раньше. Например, километр в Яндекс.Такси и Next стоят всего на 3 копейки дороже. Стоимость километра в 55 копеек предлагают сразу 6 перевозчиков. Самый дорогой километр у такси «Пятница» (85 копеек). Разбежка в стоимости посадки по городу сейчас составляет от 1,8 до 6 рублей. В эту сумму, как правило, включены 2 или 3 километра проезда.

За 10 километров на Uber X сейчас нужно отдать около 3,5 доллара, на обычных такси — в районе 4−6,7 доллара.

Uber «отменил» кассы и желтые номера для всех такси?

В глобальном же смысле можно сказать, что Uber принес либерализацию на рынок такси. Как раз во время появления сервиса в парламенте обсуждали нашумевший Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Изначально платформы по заказу такси через мобильные приложения в обход диспетчера и онлайн-оплата услуг (типа Uber) в нем прописаны не были. И приди сервис немного позже, в документах этой схемы работы не оказалось бы вовсе. Но успели!

В итоге после вступления обновленного закона в силу (с 23 января 2018 года) перевозчики, которые принимают заказы, например, через мобильное приложение, могут брать деньги за такие поездки с выключенной кассой. Если же такси можно заказать только через приложение, то ставить в машину кассу и таксометр не нужно вовсе.