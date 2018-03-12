Рекса, которого отлов отобрал у бездомного, спасли жители Гомеля

Жители Гомеля забрали из отлова собаку Рекса, которого 6 марта служба отлова отобрала у бездомного.

Пёс был единственным другом живущего на улице Леонида. Мужчина плакал и бросался под служебный автомобиль «Спецкоммунтранса», прохожие возмущались и просили отпустить Рекса. Но тщетно. Сотрудники «Спецкоммунтранса» отвечали, что собака не зарегистрирована.

Позже Леонид рассказал, что Рекса он подобрал шесть лет назад еще щенком. «Дело в том, что нас не считают за людей, и поэтому мы не можем держать собак», — сказал другой бездомный.

Жители близлежащих домов рассказали Naviny.by, что собака не приносила никому проблем, на людей не нападала, была доброй.

«Когда пса забирали — невозможно было смотреть. Собака скулит, бездомный её обнимает, плачет», — рассказала жительница одного из домов по улице Советской Алеся.

В участке по отлову собак корреспонденту Naviny.by 6 марта сообщили, что данная собака является «проблемной», и служба отлова охотилась за ней уже несколько лет.

«На данный момент мы ее поймали — по заявке из горисполкома. На эту собаку постоянно поступали заявки. Эти бомжи часто тусуются возле Вечного огня. Но когда мы приезжаем — они прячутся и убегают. А на Вечном огне возлагают венки — и собака крутится там же! И из милиции были заявки, и из МЧС, и из горисполкома», — объяснили в участке.

В понедельник, 12 марта, стало известно, что Рекс жив, его из службы отлова забрала жительница Гомеля Анастасия Чернобаева. Необходимую помощь девушке оказали волонтеры Гомельского общества защиты животных «Доброта» вместе с председателем Екатериной Костюковой.

Помощь в спасении собаки также оказал депутат горсовета Сергей Комков — он помог договориться со службой отлова.

Анастасия рассказала Naviny.by, что в ветеринарной клинике собаку осмотрели, сделали прививки, укололи противовоспалительное. Но у пса нашли саркому, и ему нужно лечение. Пока собаку взял на передержку житель Гомеля Дмитрий.

«Но это временно. Рексу надо найти постоянный дом, он в этом остро нуждается. Бездомным мы собаку не отдадим — ей после лечения нужны более-менее нормальные условия. Главное, что собаку не успели усыпить, и она жива. Хотя что у неё такой диагноз — шок, конечно», — отметила Анастасия.