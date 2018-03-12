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Коля Лукашенко подарил 1000 рублей сельским детям

13.03.2018 09:06 — Разное | Навiны  
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Заработанные на лыжне и огневых рубежах во время соревнований «Снежный снайпер» деньги Николай Лукашенко передал сельским детям.

Коля Лукашенко подарил 1000 рублей сельским детям

Коля Лукашенко занял третье место в соревнованиях юных биатлонистов «Снежный снайпер»

Как рассказал директор Языльской средней школы (Стародорожский район) Николай Грузд, после награждения младший сын главы государства «подошел к нашему ученику Кириллу Амельчене и отдал свой сертификат со словами: «Возьмите, это вашей команде». Николай Лукашенко был немногословен, скромно себя вел, и наши дети, деревенские, тоже немногословны».

Отмечается, что Николай и Кирилл познакомились на областных соревнований, тогда они вместе стояли на пьедестале — Лукашенко был первым, а Амельченя — вторым.

В настоящее время, как пишет ТUT.by, сертификат на 1000 рублей от Лукашенко-младшего лежит в кабинете директора школы, который обещает сразу передать деньги детям, как только они поступят на счет.

 
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Заработанные на лыжне и огневых рубежах во время соревнований «Снежный снайпер» деньги Николай Лукашенко передал сельским детям.

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