Современное искусство — вещь не только дорогая, но и капризная. Попробуй повесь холст неправильно — сразу потеряется суть. Ошибиться при этом очень просто. AFISHA.TUT.BY и Samsung The Frame (это новые телевизоры от корейского производителя, которые сами похожи на произведение искусства) предлагают проверить ваши знания или, на худой конец, чутье и пройти тест. Поехали.

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