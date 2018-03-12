|
"А можа, так і трэба?": проверьте, правильно вы бы повесили картины художников
Современное искусство — вещь не только дорогая, но и капризная. Попробуй повесь холст неправильно — сразу потеряется суть. Ошибиться при этом очень просто. AFISHA.TUT.BY и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современное искусство - вещь сложная для восприятия: повесить холст "вверх ногами" очень легко. AFISHA.TUT.BY и Samsung The Frame проверяют: справитесь ли вы с задачей правильно...
|
Архив (Разное)
Комментарии