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"А можа, так і трэба?": проверьте, правильно вы бы повесили картины художников

13.03.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Современное искусство — вещь не только дорогая, но и капризная. Попробуй повесь холст неправильно — сразу потеряется суть. Ошибиться при этом очень просто. AFISHA.TUT.BY и Samsung The Frame (это новые телевизоры от корейского производителя, которые сами похожи на произведение искусства) предлагают проверить ваши знания или, на худой конец, чутье и пройти тест. Поехали.

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Поделитесь результатами теста в официальном сообществе Samsung Belarus и посмотрите, как отвечали другие!
ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани», ИНН 7703608910 

 
 
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Современное искусство - вещь сложная для восприятия: повесить холст "вверх ногами" очень легко. AFISHA.TUT.BY и Samsung The Frame проверяют: справитесь ли вы с задачей правильно...

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