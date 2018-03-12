Впервые в Беларуси. В Гомеле ставят спектакль, который нельзя увидеть

В Беларуси впервые поставят детский спектакль для незрячих. Посмотреть необычную постановку смогут и обычные люди, но им предложат закрыть глаза. «Заменить» зрительное восприятие поможет воздействие на другие органы чувств: слух, обоняние, осязание. Атмосферный спектакль готовит гомельский «Тим театр» при генеральной поддержке телеком-оператора velcom.

Директор театра Андрей Бордухаев-Орел рассказал об идее и объяснил, причем здесь королева.

«Отсутствие зрения — не преграда»

Особое отношение к слепоте у Андрея Бордухаева-Орла с детства, с такой проблемой столкнулся его родной дядя. Но 45 лет назад обычный паренек из белорусской деревни не захотел мириться с положением инвалида. Вместо этого в возрасте 14 лет поехал в Москву, поступил в МГУ и даже защитил кандидатскую по философии.

«У меня много знакомых инвалидов по зрению, и это для них не преграда. Жажда жизни у таких людей на порядок выше, они впитывают всё, что только доступно: музыку, литературу, науку. Но долгое время театр по понятным причинам был для них закрытой территорией. Мы же хотим сократить пропасть», — отмечает Андрей.

Два года назад энтузиасты из Гомеля организовали первый в городе частный театр и сейчас вольны в выборе репертуара. С каждым спектаклем команда стремится максимально выйти за рамки классических представлений о театре.

«Мы следим за тем, что делают в Европе и России. Каждый наш спектакль — попытка найти новое в понятии театр, — поясняет Андрей Бордухаве-Орел. — Недавно стали развивать атмосферные спектакли с закрытыми глазами, это инклюзивная история, когда люди с особенностями и обычные могут наравне воспринимать постановку».

В Беларуси такого еще не было

Чтобы найти поддержку своей идее, команда «Тим театра» решила попытать счастья на конкурсе Social Weekend и… выиграла его. Благодаря этому театр смог наконец-то купить очень необходимое для своих необычных спектаклей оборудование: дым-машины, микрофоны, микшерный пульт.

И уж совсем неожиданно для cебя театр нашел на проекте партнера для новой атмосферной постановки.

«На конкурсе мы показывали спектакль «Ноктюрны» по пьесе Андрея Курейчика, для усиления эффекта предложили зрителями завязать глаза специальными повязками, а после показа пошли в зал, чтобы узнать их мнение, — вспоминает Андрей Бордухаев-Орел. — Среди приглашенных был и представитель компании velcom Вячеслав Смирнов, с этого началось наше знакомство. Он предложил создать атмосферный спектакль для детей, чтобы с малого возраста у них появлялось понимание инклюзии. На тот момент velcom завершал большой проект в Гомельской области по проверке зрения у детей из сельской местности. Так от идеи мы перешли к сотрудничеству».

Для первой атмосферной постановки для детей была выбрана пьеса Рагима Мусаева «Снежная королева» по мотивам знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена. С этим тоже связан счастливый случай.

Когда автор пьесы услышал о благородной цели гомельских театралов, то разрешил использовать её бесплатно, денег за передачу авторских прав не взял. Так же поступил и композитор Алексей Шершнев, который написал музыку к спектаклю.

«Театр по определению убыточное предприятие, средства к существованию мы получаем за счет творческих курсов для детей и взрослых. Этого хватает только на оплату аренды и актерских гонораров, на создание декораций, закупку оборудования денег не достает, — делится финансовой кухней директор театра. — Сейчас же благодаря участию неравнодушных людей мы можем воплотить задуманное. Символично, что «растопить лед» помогла «Снежная королева».

«Будем использовать необычные приемы»

Актеры репетируют новый спектакль ежедневно. Особое внимание — «спецэффектам», воздействовать на публику будут при помощи тактильных ощущений, особых звуков и ароматов. Всех секретов в театре не раскрывают, но интригуют: «Будем использовать необычные приемы».

«Например, в сцене с разбойниками будет не только музыка. Чтобы усилить звуковой эффект, прямо во время спектакля будем стрелять из пистолетов с пистонами и драться на шпагах. Во время сцены у цветочницы планируем распылить по залу аромат цветов, за ощущение ветра будет отвечать вентилятор. Но давайте не будем лишать зрителя эффекта неожиданности», — переводит тему Андрей Бордухаев-Орел.

Первыми «судьями» для необычного спектакля станут слабовидящие дети:

«Так как зал у нас небольшой, то на премьеру пригласим около 20 детей, у которых есть проблемы со зрением. Они придут к нам вместе с родителями, которые тоже будут сидеть с закрытыми глазами. Мы рассчитываем, что это позволит им увидеть спектакль наравне с собственным ребенком, а после — обменяться впечатлениями».

Пока точная дата премьеры первого в Беларуси атмосферного спектакля для детей не известна, но планируется, что состоится она уже в апреле. Если постановка окажется удачной, то театр надеется показать ее во всех областных центрах Беларуси.