В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.

Белорусская пара соревновалась с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной и уступил в двух партиях - 4:5, 3:6.

На первом раунде состязаний Азаренко и Соболенко победили американско-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6, 2:6, 10:7.

В одиночном разряде Виктория Азаренко, Арина Соболенко, а также еще одна белоруска Александра Саснович завершили выступления, сообщила БЕЛТА .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Азаренко и Соболенко уступили россиянкам в Индиан-Уэллсе В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.

После проигрыша Азаренко и Соболенко представителей Беларуси на турнире не осталось.