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Азаренко и Соболенко уступили россиянкам в Индиан-Уэллсе
13.03.2018 09:15 — Разное | Ежедневник
В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.
Белорусская пара соревновалась с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной и уступил в двух партиях - 4:5, 3:6.
На первом раунде состязаний Азаренко и Соболенко победили американско-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6, 2:6, 10:7.
В одиночном разряде Виктория Азаренко, Арина Соболенко, а также еще одна белоруска Александра Саснович завершили выступления, сообщила
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В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.
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