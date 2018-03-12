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Азаренко и Соболенко уступили россиянкам в Индиан-Уэллсе

13.03.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Азаренко и Соболенко уступили россиянкам в Индиан-Уэллсе

В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.

Белорусская пара соревновалась с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной и уступил в двух партиях - 4:5, 3:6.

На первом раунде состязаний Азаренко и Соболенко победили американско-канадский тандем Слоан Стивенс / Эжени Бушар - 7:6, 2:6, 10:7.

В одиночном разряде Виктория Азаренко, Арина Соболенко, а также еще одна белоруска Александра Саснович завершили выступления, сообщила БЕЛТА.

После проигрыша Азаренко и Соболенко представителей Беларуси на турнире не осталось.

 
 
 
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В матче второго раунда парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе, Виктория Азаренко и Арина Соболенко уступили россиянкам.

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