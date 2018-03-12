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Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

13.03.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в понедельник забил 600-й гол в карьере и стал 20-м игроком в истории, добившимся такого результата. Среди российских игроков до рубежа 600 шайб ранее никто не добирался.

Это произошло в матче против «Виннипег Джетс». Для достижения этой отметки ему потребовалось 990 матчей.

Овечкин стал четвертым игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 600 шайб менее, чем за 1000 игр. Ранее подобного достижения добивались Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл.

Он стал третьим игроком в истории НХЛ, начавшим карьеру с 13 подряд сезонов с 30 и более голами (Уэйн Гретцки, 13 сезонов, 1979−92; Майк Гартнер, 15 сезонов, 1979−94). Также он стал шестым игроком в истории, не менее девяти раз забивавшим 40 голов. Ранее это удавалось Гретцки (12), Лемье и Марселю Дионну (10), Майку Босси и Майку Гартнеру (9).

Лишь четыре раза Овечкин не преодолевал рубеж в 40 голов: 2010−11 (32), 2011−12 (38), 2012−13 (32) и 2016−17 (33).

Фото: capitalstoday.monumentalsportsnetwork.com

Этот сезон получается для Овечкина богатым на памятные события. 25 января в матче с «Флоридой» он сделал 500-й пас в карьере, а 26 февраля установил рекорд «Вашингтона» по числу проведенных матчей (984), обойдя Калле Юханссона.

Если он обойдется без травм и дисквалификаций, 1 апреля в игре против «Питтсбург Пингвинз» Овечкин проведет 1000-й матч в НХЛ.

С 2005 года, когда Овечкин начал карьеру в НХЛ, за 13 сезонов он пропустил всего 29 игр, причем в 12 случаях это не было связано с травмами.

Овечкин трижды выигрывал «Харт Трофи» как самый полезный игрок сезона, шесть раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер) и один раз стал лучшим бомбардиром регулярного сезона.

Он идет на втором месте по числу очков среди россиян в НХЛ, уступая только Сергею Федорову (1179).

С 600 голами и 509 передачами он занимает третье место по результативности среди действующих игроков, уступая только Патрику Марло из «Торонто Мэйпл Лифс» (1119) и Джо Торнтону из «Сан-Хосе Шаркс» (1427).

Кроме того, Александр Овечкин в матче против «Виннипег Джетс» повторил российский рекорд по матчам за один клуб в НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» сравнялся с бывшим защитником «Монреаля» Андреем Марковым. У обоих теперь по 990 матчей.

Также Овечкин делит с Марковым и Александром Могильным седьмое место в списке российских хоккеистов, проведших наибольшее количество матчей в НХЛ.

Большее количество встреч за карьеру провели только Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1086) и Сергей Зубов (1068).

 
 
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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в понедельник забил 600-й гол в карьере и стал 20-м игроком в истории, добившимся такого результата.

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