Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в понедельник забил 600-й гол в карьере и стал 20-м игроком в истории, добившимся такого результата. Среди российских игроков до рубежа 600 шайб ранее никто не добирался.

Это произошло в матче против «Виннипег Джетс». Для достижения этой отметки ему потребовалось 990 матчей.