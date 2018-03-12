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Huawei P20 Pro получит необычный цвет, полностью рассекречены Huawei P20 и P20 Lite

13.03.2018 09:18 — Разное | Tut.by  
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Похоже, что у Huawei не останется сюрпризов на официальной презентации новых флагманов, которая пройдет в Париже 27 марта. Очередные «утечки» полностью рассекретили внешний вид гаджетов, их характеристики и даже цены.

Huawei P20 и P20 Pro

Это будут главные смартфоны Huawei первой половины 2018 года.

Внешне P20 и P20 Pro очень похожи — у них «вырез» в верхней части дисплея наподобие iPhone X (и такое же расположение камер сзади).

Huawei P20 получит IPS-дисплей с диагональю 5,7 дюйма, Huawei P20 Pro — 6-дюймовую OLED-матрицу. В обоих случаях соотношение сторон составляет 19:9, разрешение — 1080×2240 пикселей (Huawei называет это FullView 2.0 дисплей).

Оба флагмана оснащаются процессором Kirin 970 с частотой 2,4 ГГц с выделенным NPU-чипом искусственного интеллекта. Гаджеты смогут автоматически улучшать фотографии в зависимости от внешних условий и определять, что находится в объективе камеры.

Интересно, что устройства будут двухсимочные, но не получат слота для microSD. Емкость аккумулятора Huawei P20 — 3400 мАч, Huawei P20 Pro — 4000 мАч.

Главным же отличием Huawei P20 и P20 Pro стали основные камеры. У P20 их две (12 Мп RGB и 16 Мп монохромный), у P20 Pro — три (к предыдущим двум добавится телефото 80 мм модуль на 16 Мп).

Huawei P20 будет доступен в трех цветах — черном, голубом и розово-золотом. Его цена ожидается на уровне 680 евро.

Huawei P20 Pro будет предлагаться в черном, голубом и лиловом цвете (в последнем случае это будет градиент), его цена будет на уровне 900 евро.




Huawei P20 Lite

Это будет более дешевая модификация флагманов. Здесь 5,8-дюймовый FullView 2.0 дисплей с вырезом и разрешением 2280×1080 пикселей, процессор Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной, расширяемой памяти.

Сзади у Huawei P20 Lite двойная камера — 16 Мп основная и 2 Мп (для оценки расстояния до объекта и создания эффекта боке). Впереди — 16 Мп модуль с возможностью распознавания лица. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Гаджет будет продаваться в черном, голубом и розово-золотистом цвете по цене около 380 евро.

Смотрите цены на популярные смартфоны Huawei в Беларуси:

 
 
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Очередная большая "утечка" до официального анонса.

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