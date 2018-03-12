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"Это коммерческая тайна". В Мачулищах землю с коммуникациями предлагали по 600 рублей за сотку
В феврале на Realt.by появилось объявление о продаже участка в Мачулищах — 24 гектара со всеми коммуникациями за 700 тысяч долларов. В качестве визуализации был опубликован эскиз с частной застройкой. Даже если условно разделить эти гектары по 15 соток — получается 160 участков по 4350 долларов, по 290 долларов за сотку. Чтобы узнать, кто так недорого отдает ценные земли под Минском, позвонили по телефону из объявления и выяснили — участок реальный. REALTY.TUT.BY попытался выяснить, почему продается и кому принадлежит.
Кто хозяин?
Владимир Николаевич, контакт которого был указан в объявлении, продажу участка объяснил так: «есть задача либо реализовать самостоятельно [участок], либо создать прецедент к созданию самостоятельного комплексного поселка с привлечением заинтересованных партнеров для создания коммерческих объектов недвижимости в комплексе жилой застройки в том числе». Это дословно, но непонятно. Сразу после разговора с журналистом TUT.BY объявление удалили.
Любопытно, что эти же контакты сохранились в ссылке на тендер, который компания «Бизнес системы» заявляла в период с 16 декабря 2016 года по 17 января 2017 года. Предметом тендера было «строительство загородного гостиничного комплекса площадью 20 га в 30 километрах от Минска». Возможно, речь шла о том же участке в Мачулищах.
В Мачулищанском поссовете рассказали, что участок в 25 гектаров принадлежит крупнейшему агрохолдингу страны «Агрокомбинату «Мачулищи», который входит в состав Управделами президента.
— У нас на территории есть холдинг — агрокомбинат «Мачулищи», который в свое время был под учредительством Нацбанка. Тогда и был предоставлен агрокомбинату очень большой земельный участок — 25 гектаров — под жилую застройку, включая строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, — рассказал Сергей Кривошей, председатель Мачулищанского поселкового исполнительного комитета. — Агрокомбинат частично освоил участок, а частично сейчас продает.
В поселковом исполкоме уточнили, что участок площадью 25 гектаров под инвестпроект был выделен агрокомбинату «Мачулищи» решением Минского райисполкома 12 декабря 2007 года.
По словам Сергея Кривошея, на участке в 25 гектаров агрокомбинат «Мачулищи» построил пятиэтажную малосемейку — бюджетный проект с одно и двухкомнатными квартирами, а также коттеджи.
— Когда смена учредителя произошла, у агрокомбината появились финансовые затруднения, которые не позволили реализовать эти проекты. Достаточно большая территория уже подготовлена под застройку: подведены все сети, включая центральную канализацию, стоят законсервированные фундаменты домов. Как юридическое лицо холдинг агрокомбинат «Мачулищи» занимается продажей самостоятельно.
Квартиры — арендные, дома — в кредит
Участок, о котором говорилось выше, расположен в границах улиц Инженерной — Авиаторов — участок автодороги «Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое» (Н9531). Ориентиром служат типовые домики у автодороги и пятиэтажка в поле.
Всего агрокомбинат построил 22 коттеджа. Рядом с ними много участков с фундаментами, которые так занесло снегом, что не сразу и заметишь.
Местных жителей не видно. Коттеджи, судя по нечищеным от снега дорожкам, заселены не все.
— В 2014 году дочь как работник агрокомбината получила тут дом. Почему именно она? Потому что у нас были деньги на первый взнос — 350 миллионов рублей (не деноминированных). Остальную сумму дали внести в рассрочку на десять лет. В месяц около 600 рублей новыми надо выплачивать. Весь дом стоит один миллиард рублей (не деноминированных) — пятьдесят тысяч, если в долларах. Такие деньги! Так хоть бы качество строительства было хорошее. Раньше в Союзе давали бесплатно и лучше — вот что я вам скажу про качество. Правда, подвал в доме хороший.
Со слов местной жительницы, местом расположения коттеджной застройки люди довольны: Минск близко, природа хорошая — лес рядом.
В пятиэтажной новостройке — арендные квартиры. Плата за пользование однокомнатной квартире — порядка 80-ти рублей в месяц.
— Семь лет работаю на агрокомбинате овощеводом. В очереди на жилье на работе стояла год, может полтора. Всем довольна, — рассказала одна из жительниц дома.
Еще один местный житель признался, что пока агрохолдинг не дает надежды на то, что квартиру можно будет выкупит в частную собственность.
— Насколько мне известно, дом агрокомбинат строил в кредит. Говорили, что как только рассчитается с банком, возможно, у нас будет шанс выкупить жилье.
«Этот участок — наша коммерческая тайна»
О судьбе участка и возможной его продаже REALTY.TUT.BY пытался узнать у руководства ОАО холдинг Агрокомбинат «Мачулищи». Направили письменный запрос, но получили устный ответ в тот же день.
— Зачем мне давать ответы на то, что пишут кому не лень? — спрашивал у нас Эдуард Демьянов, генеральный директор ОАО Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». — Кто-то подал объявление, отношения к которому мы не имеем и не знаем, кому это в голову пришло. Мы вообще акционерное общество и участок — наша коммерческая тайна.
— А тендер на участок в 2016—2017 году был?
— Это неправда. Мы воздерживаемся от каких-либо комментариев. Это наша собственность. Сейчас мы будем бдительнее относиться к тем клиентам, которые у нас тут появляются за приобретением участка. Спасибо.
— Что дальше будет с участком?
— Мы планируем его застроить в рамках государственной программы. Для этого в ближайшее время планируется выделение средств, именно для агрокомбината «Мачулищи», для людей, которые здесь работают. Если вы хотите тоже здесь построиться — пожалуйста, приходите к нам, устраивайтесь на работу. Мы поставим вас на очередь и вы получите участок под застройку.
— Долго ждать?
— У нас небольшая очередь, человек двадцать всего…
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Собственники участка уверяют, что объявлений не давали и предлагают строиться всем желающим. Только для этого нужно устроиться на агрокомбинат и стать на очередь.
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