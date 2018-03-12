В феврале на Realt.by появилось объявление о продаже участка в Мачулищах — 24 гектара со всеми коммуникациями за 700 тысяч долларов. В качестве визуализации был опубликован эскиз с частной застройкой. Даже если условно разделить эти гектары по 15 соток — получается 160 участков по 4350 долларов, по 290 долларов за сотку. Чтобы узнать, кто так недорого отдает ценные земли под Минском, позвонили по телефону из объявления и выяснили — участок реальный. REALTY.TUT.BY попытался выяснить, почему продается и кому принадлежит.

Кто хозяин?

Владимир Николаевич, контакт которого был указан в объявлении, продажу участка объяснил так: «есть задача либо реализовать самостоятельно [участок], либо создать прецедент к созданию самостоятельного комплексного поселка с привлечением заинтересованных партнеров для создания коммерческих объектов недвижимости в комплексе жилой застройки в том числе». Это дословно, но непонятно. Сразу после разговора с журналистом TUT.BY объявление удалили.

Любопытно, что эти же контакты сохранились в ссылке на тендер, который компания «Бизнес системы» заявляла в период с 16 декабря 2016 года по 17 января 2017 года. Предметом тендера было «строительство загородного гостиничного комплекса площадью 20 га в 30 километрах от Минска». Возможно, речь шла о том же участке в Мачулищах.

В Мачулищанском поссовете рассказали, что участок в 25 гектаров принадлежит крупнейшему агрохолдингу страны «Агрокомбинату «Мачулищи», который входит в состав Управделами президента.

— У нас на территории есть холдинг — агрокомбинат «Мачулищи», который в свое время был под учредительством Нацбанка. Тогда и был предоставлен агрокомбинату очень большой земельный участок — 25 гектаров — под жилую застройку, включая строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, — рассказал Сергей Кривошей, председатель Мачулищанского поселкового исполнительного комитета. — Агрокомбинат частично освоил участок, а частично сейчас продает.

В поселковом исполкоме уточнили, что участок площадью 25 гектаров под инвестпроект был выделен агрокомбинату «Мачулищи» решением Минского райисполкома 12 декабря 2007 года.

Справка Создание холдинга «Мачулищи» началось в 2004 году под эгидой Национального банка и его тогдашнего руководителя Петра Прокоповича. Планировалось продать этот актив стратегическому инвестору за миллиард долларов. В 2011 году по указу президента Нацбанк вынужден был отказаться от непрофильных видов деятельности, в том числе и от агрокомбината. В 2013 году «Мачулищи» перешли под контроль Управделами президента, которое в том же году возглавил Виктор Шейман. При нем состав холдинга удвоился. В его структуру были переданы сельскохозяйственные активы «Беларусбанка», Пружанский молочный комбинат и другие предприятия. Сейчас в состав холдинга «Мачулищи» входят десять сельскохозяйственных предприятий.

По словам Сергея Кривошея, на участке в 25 гектаров агрокомбинат «Мачулищи» построил пятиэтажную малосемейку — бюджетный проект с одно и двухкомнатными квартирами, а также коттеджи.

— Когда смена учредителя произошла, у агрокомбината появились финансовые затруднения, которые не позволили реализовать эти проекты. Достаточно большая территория уже подготовлена под застройку: подведены все сети, включая центральную канализацию, стоят законсервированные фундаменты домов. Как юридическое лицо холдинг агрокомбинат «Мачулищи» занимается продажей самостоятельно.

Возможная визуализация проекта застройки участка, выделенного Агрокомбинату «Мачулищи». Картинка была размещена в объявлении о продаже участка на сайте realt.by

Квартиры — арендные, дома — в кредит

Участок, о котором говорилось выше, расположен в границах улиц Инженерной — Авиаторов — участок автодороги «Смолевичи-Самохваловичи-Негорелое» (Н9531). Ориентиром служат типовые домики у автодороги и пятиэтажка в поле.

Всего агрокомбинат построил 22 коттеджа. Рядом с ними много участков с фундаментами, которые так занесло снегом, что не сразу и заметишь.

Местных жителей не видно. Коттеджи, судя по нечищеным от снега дорожкам, заселены не все.

Всего было построено 22 коттеджа

— В 2014 году дочь как работник агрокомбината получила тут дом. Почему именно она? Потому что у нас были деньги на первый взнос — 350 миллионов рублей (не деноминированных). Остальную сумму дали внести в рассрочку на десять лет. В месяц около 600 рублей новыми надо выплачивать. Весь дом стоит один миллиард рублей (не деноминированных) — пятьдесят тысяч, если в долларах. Такие деньги! Так хоть бы качество строительства было хорошее. Раньше в Союзе давали бесплатно и лучше — вот что я вам скажу про качество. Правда, подвал в доме хороший.

Со слов местной жительницы, местом расположения коттеджной застройки люди довольны: Минск близко, природа хорошая — лес рядом.

В пятиэтажной новостройке — арендные квартиры. Плата за пользование однокомнатной квартире — порядка 80-ти рублей в месяц.

— Семь лет работаю на агрокомбинате овощеводом. В очереди на жилье на работе стояла год, может полтора. Всем довольна, — рассказала одна из жительниц дома.

Еще один местный житель признался, что пока агрохолдинг не дает надежды на то, что квартиру можно будет выкупит в частную собственность.

— Насколько мне известно, дом агрокомбинат строил в кредит. Говорили, что как только рассчитается с банком, возможно, у нас будет шанс выкупить жилье.

«Этот участок — наша коммерческая тайна»

О судьбе участка и возможной его продаже REALTY.TUT.BY пытался узнать у руководства ОАО холдинг Агрокомбинат «Мачулищи». Направили письменный запрос, но получили устный ответ в тот же день.

— Зачем мне давать ответы на то, что пишут кому не лень? — спрашивал у нас Эдуард Демьянов, генеральный директор ОАО Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи». — Кто-то подал объявление, отношения к которому мы не имеем и не знаем, кому это в голову пришло. Мы вообще акционерное общество и участок — наша коммерческая тайна.

— А тендер на участок в 2016—2017 году был?

— Это неправда. Мы воздерживаемся от каких-либо комментариев. Это наша собственность. Сейчас мы будем бдительнее относиться к тем клиентам, которые у нас тут появляются за приобретением участка. Спасибо.

— Что дальше будет с участком?

— Мы планируем его застроить в рамках государственной программы. Для этого в ближайшее время планируется выделение средств, именно для агрокомбината «Мачулищи», для людей, которые здесь работают. Если вы хотите тоже здесь построиться — пожалуйста, приходите к нам, устраивайтесь на работу. Мы поставим вас на очередь и вы получите участок под застройку.

— Долго ждать?

— У нас небольшая очередь, человек двадцать всего…