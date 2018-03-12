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Пара Азаренко/Соболенко покидает турнир в Индиан-Уэллсе

13.03.2018 09:23 — Разное | Навiны  
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Недолгим был путь на престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусской женской пары Виктория Азаренко/Арина Соболенко.

Пара Азаренко/Соболенко покидает турнир в Индиан-Уэллсе

Фото pixabay.com

Во втором круге соревнований белорусский дуэт уступил посеянным под первым номером россиянкам Екатерине Макаровой и Елене Весниной.

Для победы над белорусками россиянкам понадобились две партии — 6:4, 6:3.

Как сообщалось ранее, также Индиан-Уэлсс остался без белорусского представительства в женском одиночном разряде — свои матчи за продвижение по сетке проиграли и Виктория Азаренко, и Арина Соболенко, и Александра Саснович.

 
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Недолгим был путь на престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусской женской пары Виктория Азаренко/Арина Соболенко.

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