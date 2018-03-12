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Пара Азаренко/Соболенко покидает турнир в Индиан-Уэллсе
Недолгим был путь на престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусской женской пары Виктория Азаренко/Арина Соболенко.
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Во втором круге соревнований белорусский дуэт уступил посеянным под первым номером россиянкам Екатерине Макаровой и Елене Весниной.
Для победы над белорусками россиянкам понадобились две партии — 6:4, 6:3.
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Недолгим был путь на престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусской женской пары Виктория Азаренко/Арина Соболенко.
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