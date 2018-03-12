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Рапота рассказал, когда Беларусь и Россия подпишут визовое соглашение

13.03.2018 09:35 — Разное | Навiны  
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По словам госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Григория Рапоты, соглашение о взаимном признании виз Минск и Москва подпишут в течение полутора месяцев.

Беларусь и Россия готовят «дорожную карту» по отмене роуминга

Он рассказал в эфире Белорусского телевидения, что «белорусская виза будет признаваться как российская в России, а российская — как белорусская в Беларуси».

Рапота добавил, что, по крайней мере, стороны стремятся к этому.

Немаловажной в двусторонних отношениях, считает госсекретарь, является и тема отмены роуминга. Правда, признался он, этот вопрос быстро решить не удастся.

Кроме этого, чувствительным является и обсуждение ценообразования на энергоносители.

 
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По словам госсекретаря Союзного государства Беларуси и России Григория Рапоты, соглашение о взаимном признании виз Минск и Москва подпишут в течение полутора...

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