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В следующем году на рынок выйдет новый восьмиместный кроссовер Hyundai

13.03.2018 09:40 — Разное | Tut.by  
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Очередной «жертвой» фотографов-шпионов стал перспективный флагманский SUV от Hyundai, который получит три ряда кресел и в фирменной иерархии встанет на ступеньку выше недавно сменившего поколения Santa Fe.

Несмотря на обилие камуфляжа, на обнародованных недавно шпионских снимках видно, что будущая новинка получит передок в том же стиле, что и младшие «паркетники» марки — с широкой «каскадной» решеткой радиатора и двухэтажной головной оптикой с «бровями» ходовых огней над основными фарами. От нового Santa Fe более крупный SUV, в салоне которого смогут разместиться до восьми седоков, проще всего будет отличить по дизайну кормы с вертикальными (судя по фотографиям) фонарями.

По всей видимости, узлы и агрегаты флагманский кроссовер Hyundai длиной около 5 м разделит с родственной моделью Kia — она, к слову, на днях также попала в поле зрения фотошпионов и создается на основе концепта Telluride, который корейцы пару лет назад показали на автосалоне в Детройте. Ожидается, что наряду с традиционными ДВС оба SUV получат новые гибридные установки — так, детройтский шоу-кар оснащался 400-сильной комбинацией 3,5-литровой атмосферной «шестерки» и электродвигателя.

На рынок новый кроссовер Hyundai выйдет в следующем году. На мушке — прежде всего, американский рынок, где новинка призвана отобрать часть покупателей не только у «премиумных» брендов, но и у нового Volkswagen Atlas/Teramont.

 
 
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Фотошпионы сняли закамуфлированный кроссовер Hyundai, который появится на рынке в следующем году. Автомобиль будет иметь 8 посадочных мест и составит конкуренцию...

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