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Посудомоечную машину Xiaomi оценили в 400 долларов

13.03.2018 09:37 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi в рамках суббренда Youpin выпустила посудомоечную машину под названием Yunmi Smart Dishwasher. Об этом сообщает Gizmochina.

В новинке используется насос итальянской фирмы Weike, который может обеспечить поток воды давлением в 15 000 Па. Благодаря этому посуда не только хорошо отмывается, но и обеззараживается.

Кроме того, в посудомойке используется технология трехмерного распыления, благодаря которой при мытье не остается «слепых зон». Максимальная температура мытья составляет 70 °C. Система сушки посуды горячим воздухом — японская.

В Yunmi Smart Dishwasher есть несколько режимов мытья, в том числе короткие циклы на 30 минут. Устройство вмещает до восьми комплектов посуды. Из дополнительных плюсов — возможность дистанционного управления из приложения со смартфона.

Точной даты поступления посудомойки в продажу пока не сообщается. Цена аппарата в Китае — 394 доллара.

Смотрите, сколько у нас стоят другие посудомоечные машины:

 
 
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Точной даты поступления посудомойки в продажу пока не сообщается.

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