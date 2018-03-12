Посудомоечную машину Xiaomi оценили в 400 долларов

Компания Xiaomi в рамках суббренда Youpin выпустила посудомоечную машину под названием Yunmi Smart Dishwasher. Об этом сообщает Gizmochina.

В новинке используется насос итальянской фирмы Weike, который может обеспечить поток воды давлением в 15 000 Па. Благодаря этому посуда не только хорошо отмывается, но и обеззараживается.

Кроме того, в посудомойке используется технология трехмерного распыления, благодаря которой при мытье не остается «слепых зон». Максимальная температура мытья составляет 70 °C. Система сушки посуды горячим воздухом — японская.

В Yunmi Smart Dishwasher есть несколько режимов мытья, в том числе короткие циклы на 30 минут. Устройство вмещает до восьми комплектов посуды. Из дополнительных плюсов — возможность дистанционного управления из приложения со смартфона.

Точной даты поступления посудомойки в продажу пока не сообщается. Цена аппарата в Китае — 394 доллара.

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