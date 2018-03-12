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Видеофакт. В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили из снега застрявший автобус с детьми
В понедельник вечером спасатели Буда-Кошелевского района пришли на помощь застрявшему в снегу автобусу.
Как отмечается, в 17:20 на пульт дежурного поступило сообщение о застрявшем в снегу на автодороге в деревне Лозов автобуса «Радимич», в котором находилось девять человек, четверо из которых — малолетние дети.
Работниками МЧС при помощи троса автобус был извлечен из ловушки, после чего продолжил свое движение.
Ранее сообщалось, что в Житковичском районе сотрудники МЧС
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В понедельник вечером спасатели Буда-Кошелевского района пришли на помощь застрявшему в снегу автобусу.
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