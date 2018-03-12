Новый Volkswagen Touareg отправился в пробег из Словакии в Китай, где пройдет его мировая премьера

Немцы продолжают подогревать интерес к своей, пожалуй, главной премьере года — новому поколению SUV Touareg. На прошлой неделе прототип новинки отправился в длительный вояж, который стартовал в Братиславе.

Там, напомним, находится завод Volkswagen, на котором освоят сборку SUV уже третьего по счету поколения. На протяжении нескольких недель новый Touareg преодолеет более 16 тысяч км по территории 11 стран, среди которых Россия и Казахстан, сообщает пресс-служба производителя. Уже на днях участники пробега доберутся до Монголии, а широкой публике новый Touareg будет представлен на Пекинском автосалоне в апреле. И неспроста: китайский рынок для нового Touareg становится приоритетным, ведь в Америке продажи модели прекращены — за океаном ставка теперь делается на более крупный и доступный Atlas (у нас он также появится под именем Teramont ).

Известно, что третий Touareg успел намотать более трех миллионов тестовых километров в разных уголках планеты. Построенный на архитектуре MLB Evo автомобиль станет крупнее и роскошнее предшественника, получит модернизированную пневмоподвеску и подруливающие задние колеса. К слову, ранее Volkswagen позволил заглянуть и в салон новинки — в распоряжении топовых версий будут 12-дюймовый дисплей цифровой панели приборов и медиасистема с 15-дюймовым экраном на центральной консоли.

На рынке ТС новый Touareg должен появиться уже этим летом, а все прочие подробности об автомобиле узнаем еще раньше — 23 марта, когда машину рассекретят на специальном мероприятии в китайской столице.