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В Барановичах активист подал заявку на пикет в поддержку снижения аренды и налогов для ипэшников
В Барановичский горисполком 12 марта подана заявка на проведение пикета в поддержку снижения арендной платы и налогов для индивидуальных предпринимателей.
Пикетирование намечается на 28 марта в центре города, сообщил БелаПАН заявитель акции, ИП и общественный активист Николай Черноус.
«С ростом цен на товары и услуги покупательская способность населения упала. На рынках практически нет людей, потому что у них нет денег. И если это продлится еще месяц-два, предприниматели будут вынуждены прекратить свою работу», — заявил Черноус.
По его мнению, в такой ситуации необходимо снизить плату за аренду торговых мест и налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, чего он и собирается добиваться проведением пикета.
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Активист считает, что необходимо снизить плату за аренду торговых мест и налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей.
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