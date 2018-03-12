ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах активист подал заявку на пикет в поддержку снижения аренды и налогов для ипэшников

13.03.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Барановичский горисполком 12 марта подана заявка на проведение пикета в поддержку снижения арендной платы и налогов для индивидуальных предпринимателей.

Пикетирование намечается на 28 марта в центре города, сообщил БелаПАН заявитель акции, ИП и общественный активист Николай Черноус.

«С ростом цен на товары и услуги покупательская способность населения упала. На рынках практически нет людей, потому что у них нет денег. И если это продлится еще месяц-два, предприниматели будут вынуждены прекратить свою работу», — заявил Черноус.

По его мнению, в такой ситуации необходимо снизить плату за аренду торговых мест и налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, чего он и собирается добиваться проведением пикета.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активист считает, что необходимо снизить плату за аренду торговых мест и налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт. В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили из снега застрявший автобус с детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика