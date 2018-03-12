В Барановичах активист подал заявку на пикет в поддержку снижения аренды и налогов для ипэшников

В Барановичский горисполком 12 марта подана заявка на проведение пикета в поддержку снижения арендной платы и налогов для индивидуальных предпринимателей.

Пикетирование намечается на 28 марта в центре города, сообщил БелаПАН заявитель акции, ИП и общественный активист Николай Черноус.

«С ростом цен на товары и услуги покупательская способность населения упала. На рынках практически нет людей, потому что у них нет денег. И если это продлится еще месяц-два, предприниматели будут вынуждены прекратить свою работу», — заявил Черноус.

По его мнению, в такой ситуации необходимо снизить плату за аренду торговых мест и налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, чего он и собирается добиваться проведением пикета.