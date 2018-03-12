Белорусские семьи разбогатели за год на 41 доллар

За прошлый год доходы белорусских семей увеличились в среднем почти на 41 доллара. Почему так медленно растет благосостояние белорусов?

Рост доходов вызван искусственно

В ходе выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни Белстат подсчитал располагаемые ресурсы белорусских семей (сюда входят заплата и иных денежные доходы, льготы, пособия, продукты питания с личного огорода). В 2017 году в среднем доход одной белорусской семьи составлял 1043,5 рубля в месяц (в том числе в городах и поселках городского типа — 1115,2 рубля, на селе — 855,1 рубля). Это на 81,2 рубля (или 41 доллар) больше, чем в 2016 году, и на 133,5 рубля больше, чем в 2015-м.

Рост доходов населения не удивителен с учетом динамики по другим ключевым экономическим показателям, отметил эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко.

«Мы наблюдали рост средней зарплаты, которая, правда, несколько снизилась в январе. Есть рост объемов розничного кредитования, что тоже сказывается на увеличении расходов. В любом случае, это положительная динамика, это лучше, чем уменьшение доходов. Что касается темпов роста, надо исходить из того, что в Беларуси были периоды, когда рост доходов снижался, поэтому наблюдаемый темп увеличения не компенсирует снижение доходов в прошлом», — сказал эксперт в комментарии для Naviny.by.

При этом Антон Болточко высказал опасения, что «рост доходов вызван искусственно за счет директивных инструментов, стимулирования роста кредитования населения».

«Получается, население меньше хранит деньги, больше потребляет», — подчеркнул эксперт.

На что тратят семьи свои деньги?

В прошлом году денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980,7 рубля в месяц, а годом ранее — 906,3 рубля. При этом большую часть денег белорусы тратят на покупки — 77,1% в 2017-м и 74,8% в 2016 году.

В структуре потребительских расходов доля трат на питание составила в прошлом году 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.

По итогам 2016-го года проедали чуть больше — 41,5%, в 2015-м — 41,9%.

Уменьшение доли расходов на питание — хороший тренд. Для сравнения: в 1995 году белорусы проедали более 60% своих доходов, а к концу 2010-го уже 36,8%.

Проблемы в национальной экономике в последующие годы привели к увеличению доли расходов на питание . И хотя теперь эта доля снижается, до уровня ЕС нам еще далеко. В развитых европейских странах на еду тратят гораздо меньше — от 8,6% в Люксембурге до 12% в Швейцарии.

Доля расходов на питание, скорее всего, будет уменьшаться и в дальнейшем. Но не из-за снижения цен на продукты, а в связи с переформатированием самой структуры расходов ввиду увеличения тарифов на услуги ЖКХ. Процесс роста затрат белорусских семей на оплату услуг уже идет: если в 2015 году на это тратилось 21,9% доходов, то в 2017-м уже 24,5%. Большая часть таких трат — это как раз расходы на оплату коммунальных услуг.

«Хорошо, что доля расходов на питание уменьшается. Обратная сторона медали — ресурсы, которые могли бы идти на образование, культурное развитие, материальные активы, идут на услуги ЖКХ. А именно траты на комфортную жизнь, учебу, отдых обеспечивают качество жизни и развитие человеческого капитала», — отметил Антон Болточко.

Как государство планирует поддерживать самых бедных

Самые бедные из работающих в Беларуси — бюджетники. В январе номинальная начисленная средняя зарплата в бюджетных организациях составила 664,7 рубля, что на 104,7 рубля меньше, чем в декабре 2017 года. В целом по стране номинальная начисленная средняя зарплата в январе была 859 рублей.

Государство пытается доходы бюджетников поднимать, но из-за мизерности поддержки ее трудно оценить.

Так, с 1 декабря на 15-25% были увеличены тарифные ставки отдельным бюджетникам, например, работникам сферы соцобслуживания и культурно-просветительных учреждений. В конце декабря повышены оклады некоторым категориям низкооплачиваемых медработников.

В соответствии с решением правительства от 1 марта на 3% (с 33 до 34 рублей) увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций.

Интересно, что повышение на один рубль тарифной ставки первого разряда случилось будто бы в ответ на заявление главы государства, который во время рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля нынешнего года отметил низкие заработки учителей, работников детских садов и младшего медперсонала, то есть все тех же бюджетников.

«И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату», — заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому за квартал мы выходим на одну тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату», — сказал Лукашенко.

Однако бюджетный пакет документов на 2018 год, рассмотренный Палатой представителей 18 декабря, такого увеличения не предусматривает. Это следует также из ответов министра труда и социальной защиты Ирины Костевич на вопросы депутатов:

«Среднегодовая номинальная зарплата — если мы выходим на зарплату по бюджетному сектору в размере 700 рублей, то средняя зарплата по стране будет 921 рубль. Если мы говорим о том, что сработает хорошо экономика и будет возможность повышения зарплаты в бюджетной сфере до 760 рублей, тогда зарплата в среднем по стране будет 941 рубль».

Ирина Костевич отметила, что «бюджетный сектор — это 80% от зарплаты в целом по стране».