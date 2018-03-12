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Белорусские семьи разбогатели за год на 41 доллар

13.03.2018 10:04 — Разное | Навiны  
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За прошлый год доходы белорусских семей увеличились в среднем почти на 41 доллара. Почему так медленно растет благосостояние белорусов?

Белорусские семьи разбогатели за год на 41 доллар

 

Рост доходов вызван искусственно

В ходе выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни Белстат подсчитал располагаемые ресурсы белорусских семей (сюда входят заплата и иных денежные доходы, льготы, пособия, продукты питания с личного огорода). В 2017 году в среднем доход одной белорусской семьи составлял 1043,5 рубля в месяц (в том числе в городах и поселках городского типа — 1115,2 рубля, на селе — 855,1 рубля). Это на 81,2 рубля (или 41 доллар) больше, чем в 2016 году, и на 133,5 рубля больше, чем в 2015-м.

Рост доходов населения не удивителен с учетом динамики по другим ключевым экономическим показателям, отметил эксперт по экономике «Либерального клуба» Антон Болточко.

«Мы наблюдали рост средней зарплаты, которая, правда, несколько снизилась в январе. Есть рост объемов розничного кредитования, что тоже сказывается на увеличении расходов. В любом случае, это положительная динамика, это лучше, чем уменьшение доходов. Что касается темпов роста, надо исходить из того, что в Беларуси были периоды, когда рост доходов снижался, поэтому наблюдаемый темп увеличения не компенсирует снижение доходов в прошлом», — сказал эксперт в комментарии для Naviny.by.

При этом Антон Болточко высказал опасения, что «рост доходов вызван искусственно за счет директивных инструментов, стимулирования роста кредитования населения».

«Получается, население меньше хранит деньги, больше потребляет», — подчеркнул эксперт.

 

На что тратят семьи свои деньги?

В прошлом году денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980,7 рубля в месяц, а годом ранее — 906,3 рубля. При этом большую часть денег белорусы тратят на покупки — 77,1% в 2017-м и 74,8% в 2016 году.

В структуре потребительских расходов доля трат на питание составила в прошлом году 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.

По итогам 2016-го года проедали чуть больше — 41,5%, в 2015-м — 41,9%.

Уменьшение доли расходов на питание — хороший тренд. Для сравнения: в 1995 году белорусы проедали более 60% своих доходов, а к концу 2010-го уже 36,8%.

Проблемы в национальной экономике в последующие годы привели к увеличению доли расходов на питание. И хотя теперь эта доля снижается, до уровня ЕС нам еще далеко. В развитых европейских странах на еду тратят гораздо меньше — от 8,6% в Люксембурге до 12% в Швейцарии.

Белорусские семьи разбогатели за год на 41 доллар

На чем экономить белорусам, если они зарабатывают в основном на еду

Доля расходов на питание, скорее всего, будет уменьшаться и в дальнейшем. Но не из-за снижения цен на продукты, а в связи с переформатированием самой структуры расходов ввиду увеличения тарифов на услуги ЖКХ. Процесс роста затрат белорусских семей на оплату услуг уже идет: если в 2015 году на это тратилось 21,9% доходов, то в 2017-м уже 24,5%. Большая часть таких трат — это как раз расходы на оплату коммунальных услуг.

«Хорошо, что доля расходов на питание уменьшается. Обратная сторона медали — ресурсы, которые могли бы идти на образование, культурное развитие, материальные активы, идут на услуги ЖКХ. А именно траты на комфортную жизнь, учебу, отдых обеспечивают качество жизни и развитие человеческого капитала», — отметил Антон Болточко.

 

Как государство планирует поддерживать самых бедных

Самые бедные из работающих в Беларуси — бюджетники. В январе номинальная начисленная средняя зарплата в бюджетных организациях составила 664,7 рубля, что на 104,7 рубля меньше, чем в декабре 2017 года. В целом по стране номинальная начисленная средняя зарплата в январе была 859 рублей.

Государство пытается доходы бюджетников поднимать, но из-за мизерности поддержки ее трудно оценить.

Так, с 1 декабря на 15-25% были увеличены тарифные ставки отдельным бюджетникам, например, работникам сферы соцобслуживания и культурно-просветительных учреждений. В конце декабря повышены оклады некоторым категориям низкооплачиваемых медработников.

В соответствии с решением правительства от 1 марта на 3% (с 33 до 34 рублей) увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций.

Интересно, что повышение на один рубль тарифной ставки первого разряда случилось будто бы в ответ на заявление главы государства, который во время рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля нынешнего года отметил низкие заработки учителей, работников детских садов и младшего медперсонала, то есть все тех же бюджетников.

«И в культуре, социальном обеспечении... Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти одну тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена, но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату», — заявил Александр Лукашенко.

«Поэтому за квартал мы выходим на одну тысячу и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату», — сказал Лукашенко.

Белорусские семьи разбогатели за год на 41 доллар

Зарплата не растет. Почему это хорошо

Однако бюджетный пакет документов на 2018 год, рассмотренный Палатой представителей 18 декабря, такого увеличения не предусматривает. Это следует также из ответов министра труда и социальной защиты Ирины Костевич на вопросы депутатов:

«Среднегодовая номинальная зарплата — если мы выходим на зарплату по бюджетному сектору в размере 700 рублей, то средняя зарплата по стране будет 921 рубль. Если мы говорим о том, что сработает хорошо экономика и будет возможность повышения зарплаты в бюджетной сфере до 760 рублей, тогда зарплата в среднем по стране будет 941 рубль».

Ирина Костевич отметила, что «бюджетный сектор — это 80% от зарплаты в целом по стране».

 
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Но по-прежнему почти половину своих доходов белорусы тратят на еду.

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