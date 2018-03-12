Данкверт назвал условия реабилитации белорусского молока

Российская сторона откажется от ведения санкций в отношении поставок молока из Беларуси в том случае, если результаты проведения инспекции Россельхознадзора будут положительными.

Об этом заявил глава российского надзорного ведомства Сергей Данкверт, передает ТАСС .

«Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать. Потому что, если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе», — пояснил российский чиновник.

При этом он отметил, что затягивать с инспекцией «не в интересах Беларуси».

Визит представителей Россельхознадзора на белорусские предприятия для проверки планируется после 18 марта. Перечень предприятий согласовывается.

Запреты поставок со стороны российского ведомства продолжаются. С 9 марта ограничения на поставку продукции в Россию начали действовать в отношении «Агрокомбината «Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания».

Установлен также усиленный лабораторный контроль продуктов, изготовленных на предприятиях «Бобруйскмолоко», Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, а также на Щучинском маслосырзаводе.

Напомним, 6 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил готовящиеся санкции против продуктов из Беларуси. Он рассказал, что с 2016 года сотрудники ведомства написали 71 письмо коллегам из Беларуси по поводу продуктов, но белорусское молоко идет не туда, куда обещали.

1 марта президент Беларуси заявил , что поставки ограничили из-за образования излишков сухого молока из Новой Зеландии. «Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», - отметил Александр Лукашенко.