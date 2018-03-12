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Данкверт назвал условия реабилитации белорусского молока
Российская сторона откажется от ведения санкций в отношении поставок молока из Беларуси в том случае, если результаты проведения инспекции Россельхознадзора будут положительными.
Об этом заявил глава российского надзорного ведомства Сергей Данкверт, передает
«Мы с ними сейчас согласуем механизм проведения инспекций, этим занимается мой заместитель. И вполне вероятно, что и не будем закрывать. Потому что, если со следующей недели уедем на инспектирование того, что вызывает у нас подозрение, мы найдем общий язык. Мы в процессе», — пояснил российский чиновник.
При этом он отметил, что затягивать с инспекцией «не в интересах Беларуси».
Визит представителей Россельхознадзора на белорусские предприятия для проверки планируется после 18 марта. Перечень предприятий согласовывается.
Запреты поставок со стороны российского ведомства продолжаются. С 9 марта ограничения на поставку продукции в Россию
Установлен также усиленный лабораторный контроль продуктов, изготовленных на предприятиях «Бобруйскмолоко», Светлогорском филиале Калинковичского молочного комбината, а также на Щучинском маслосырзаводе.
Напомним, 6 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
1 марта президент Беларуси
2 марта Россия
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Российская сторона откажется от ведения санкций в отношении поставок молока из Беларуси в том случае, если результаты проведения инспекции Россельхознадзора...
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