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Актеры из сериала "Сваты" снова соберутся в Минске: состоится премьера спектакля

13.03.2018 10:26 — Разное | Tut.by  
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Порой в жизни мы чувствуем одиночество, от которого невозможно избавиться без близких людей. Но, что делать, если этих близких людей нет? Тогда можно нанять их. Именно это делает Амилькар из спектакля «Синдром счастья, или Ложь по контракту», который можно будет посмотреть в КЗ «Минск» 22 марта.

Спектакль поставлен по пьесе Ив Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит» и повествует об отчаянии, которое порой толкает людей на странные поступки. Как, например, месье Амилькара — обеспеченного, элегантного и обворожительного, однако очень несчастного в личной жизни мужчину, считающего себя «рогоносцем в любви и дружбе». Однажды он решает, что для полноценной жизни ему необходима семья, которой он все никак не может обзавестись и не находит лучшего варианта решения проблемы, чем просто купить ее. Вся эта полусумасшедшая затея с домашним театром нужна Амилькару как воздух, ведь он искренне верит, что только так он сможет получить все то, о чем так давно мечтает.

В спектакле принимают участие: заслуженный артист России Николай Добрынин и заслуженная актриса России Людмила Артемьева, исполняющие главные роли, уже имели совместный опыт в сериале «Сваты» и спектакле «Близкие люди». Так же на сцене выступит Агния Кузнецова и Илья Соколовский. Зрители смогут познакомиться с заслуженным артистом России Романом Мадяновым и заслуженной артисткой России Галиной Петровой.

Режиссер спектакля — Алексей Кирющенко. Зрителю уже не один раз доводилось видеть его постановки на минской сцене — «Маленькие комедии», «Близкие люди», «Двое на качелях».

Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов: от 45 до 165 рублей

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Спектакль "Синдром счастья, или Ложь по контракту" покажут в КЗ "Минск" 22 марта.

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