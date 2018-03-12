Порой в жизни мы чувствуем одиночество, от которого невозможно избавиться без близких людей. Но, что делать, если этих близких людей нет? Тогда можно нанять их. Именно это делает Амилькар из спектакля « Синдром счастья, или Ложь по контракту », который можно будет посмотреть в КЗ «Минск» 22 марта.

Спектакль поставлен по пьесе Ив Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит» и повествует об отчаянии, которое порой толкает людей на странные поступки. Как, например, месье Амилькара — обеспеченного, элегантного и обворожительного, однако очень несчастного в личной жизни мужчину, считающего себя «рогоносцем в любви и дружбе». Однажды он решает, что для полноценной жизни ему необходима семья, которой он все никак не может обзавестись и не находит лучшего варианта решения проблемы, чем просто купить ее. Вся эта полусумасшедшая затея с домашним театром нужна Амилькару как воздух, ведь он искренне верит, что только так он сможет получить все то, о чем так давно мечтает.

В спектакле принимают участие: заслуженный артист России Николай Добрынин и заслуженная актриса России Людмила Артемьева, исполняющие главные роли, уже имели совместный опыт в сериале «Сваты» и спектакле «Близкие люди». Так же на сцене выступит Агния Кузнецова и Илья Соколовский. Зрители смогут познакомиться с заслуженным артистом России Романом Мадяновым и заслуженной артисткой России Галиной Петровой.

Режиссер спектакля — Алексей Кирющенко. Зрителю уже не один раз доводилось видеть его постановки на минской сцене — «Маленькие комедии», «Близкие люди», «Двое на качелях».

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