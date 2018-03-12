Юрий Голуб принес Беларуси второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане

Белорус Юрий Голуб завоевал золото Паралимпиады в Пхенчхане-2018 в биатлонной гонке на 12,5 км среди атлетов в категории В3 с нарушениями зрения.

Юрий Голуб (на фото справа) со своим «гайдом» Дмитрием Будиловичем. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»

С 5 (1+2+1+1) промахами Юрий Голуб, ведущим у которого выступает Дмитрий Будилович, показал результат 39 минут 23,7 секунды.

Серебро у украинца Александра Казика, который с 2 (0+0+1+1) промахами отстал от белоруса на 2,7 секунды. Бронзовым медалистом стал еще один представитель Украины Юрий Уткин — 2 (2+0+0+0) промаха; +56,2 секунды.

Еще один белорус Василий Шаптебой, ведущим у которого является бывший биатлонист национальной сборной Беларуси Юрий Лядов, занял 6-е место, допустив 5 (3+0+1+1) промахов и отстав от чемпиона на 2 минуты 57,7 секунды.

В активе Юрия Голуба стало уже 3 медали на нынешних Паралимпийских играх. Ранее он выиграл два серебра — в биатлонном спринте на 7,5 км и в лыжной гонке на 20 км .

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 7 медалей (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы) и 8-е место в медальном зачете.