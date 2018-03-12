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Белорус Юрий Голуб завоевал золото Паралимпиады в Пхёнчхане
Во вторник, 13 марта, на Паралимпиаде в Пхёнчхане белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.
Отметим, что это уже третья награда белорусского атлета в Южной Корее, ранее он принес в копилку нашей сборной два серебра.
Напомним, вчера первую для Беларуси медаль высшей пробы
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Во вторник, 13 марта, на Паралимпиаде в Пхёнчхане белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения.
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