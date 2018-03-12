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В Гродно из-за пожара в доме эвакуировали 24 человека

13.03.2018 10:15 — Разное | Навiны  
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Из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Гродно, произошедшем днем в понедельник, 12 марта, спасателям пришлось эвакуировать 24 жильцов.

В Гродно из-за пожара в доме эвакуировали 24 человека

Как сообщили в региональном управлении МЧС, прибывшие по сигналу, поступившему на пульт дежурного в 16:35, экипажи спасателей увидели, что из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажки шел плотный дым.

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате был обнаружен и спасен 45-летний сын хозяйки квартиры.

Женщина и ее сын погибли на пожаре в жилом доме в Витебске

Спасатели передали его в руки бригады «скорой помощи», которая доставила пострадавшего (у него диагностировано отравлением продуктами горения) в реанимацию больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Во время тушения пожара с трех этажей подъезда были эвакуированы 24 человека (из них пятеро детей).

Предполагаемая причина возгорания — неосторожность при курении.

Напомним, недавно на пожаре в жилом доме в Слониме было эвакуировано более 40 человек.

 
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Из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Гродно, произошедшем днем в понедельник, 12 марта, спасателям пришлось эвакуировать 24 жильцов.

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