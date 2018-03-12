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В Гродно из-за пожара в доме эвакуировали 24 человека
Из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Гродно, произошедшем днем в понедельник, 12 марта, спасателям пришлось эвакуировать 24 жильцов.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, прибывшие по сигналу, поступившему на пульт дежурного в 16:35, экипажи спасателей увидели, что из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажки шел плотный дым.
В ходе разведки звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате был обнаружен и спасен 45-летний сын хозяйки квартиры.
Спасатели передали его в руки бригады «скорой помощи», которая доставила пострадавшего (у него диагностировано отравлением продуктами горения) в реанимацию больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Во время тушения пожара с трех этажей подъезда были эвакуированы 24 человека (из них пятеро детей).
Предполагаемая причина возгорания — неосторожность при курении.
Напомним, недавно на пожаре в жилом доме в Слониме
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Из-за пожара в одном из многоквартирных домов в Гродно, произошедшем днем в понедельник, 12 марта, спасателям пришлось эвакуировать 24 жильцов.
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