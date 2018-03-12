Минтруда - про тунеядский декрет, повышение пенсионного возраста и отмену контрактов

Перерасчет пенсий в Беларуси будет, скорее всего, во втором полугодии, заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак во время прямой линии в «Сельской газете» . Представитель Минтруда также рассказал, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет , а также будут ли в Беларуси повышать пенсионный возраст «под европейские мерки» и отменять контрактную форму найма.

Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. Фото: odb-office.eu

Про тунеядский декрет

У замминистра труда и соцзащиты поинтересовались, будут ли считаться занятыми в экономике согласно декрету № 1 те, кто захочет «переключиться на собственное хозяйство».

— Сейчас как раз идет работа по определению категорий граждан, которые будут относиться к занятым в экономике. Предварительно планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым.

На вопрос, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет и чего ждать от него, Александр Румак ответил:

— Декрет принят 25 января этого года. Сейчас для его развития разрабатывается ряд документов. Так, уже приняты постановления правительства, определяющие перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда и прогнозные показатели в области содействия занятости населения. Кроме того, до 1 апреля должны быть определены услуги с возмещением затрат и условия их предоставления, а также порядок расчета и внесения платы за эти услуги.

Напомним, декретом № 1 предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. С января 2019 года незанятые в экономике трудоспособные граждане будут оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Перечень этих услуг до 1 апреля 2018 года будет определен. Среди рассматриваемых услуг, которых незанятые в экономике белорусы будут оплачивать по полным тарифам, - ЖКУ. Однако

В марте Александр Лукашенко раскритиковал правительство за исполнение его решений, в том числе по "пакету решений, стимулирующих занятость". Президент напомнил, что в конце прошлого года провели большой форум по бизнесу, принят пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. «Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание?»

Про повышение пенсионного возраста «под европейские мерки» и рост пенсий

У замминистра также поинтересовались возможным повышением пенсионного возраста «под европейские мерки» и повышения размера пенсий.

— Пока нынешняя программа повышения пенсионного возраста не реализована до конца. Рано загадывать наперед, но не исключено, что к вопросу повышения пенсионного возраста нам придется вернуться, — отметил Александр Румак. — Перерасчет пенсий будет, но, скорее всего, во втором полугодии. На сколько она вырастет, говорить преждевременно: размер прибавки будет зависеть от объема денег, поступивших в Фонд соцзащиты населения.

Александр Румак напомнил 74-летней пенсионерке, которая жаловалась, что получает пенсию в 290 рублей, из которых 170 рублей уходит только на лекарства и коммуналку, что годы работы после достижения пенсионного возраста не берутся в расчет трудового стажа. «Похвально, что вы продолжали работать, достигнув пенсионного возраста», — сказал замминистра.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич говорила , что «общий перерасчет пенсий, его сроки и объем будут определяться финансовыми возможностями».

— Поставлена задача восстановить соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%. Однако это зависит от того, как будет развиваться экономика, — уточнила ранее министр.

Про возможную отмену контрактов: «На завод, где нужно отстоять смену за станком, очередь почему-то не стоит»

У замминистра труда и соцзащиты также поинтересовались, не стоит ли уйти от контрактной системы.

— Пока не рассматривается вопрос об отмене контрактной системы, так как это вид трудовых отношений. Трудовые договоры существовали и раньше, но они были бессрочными. А контракты стимулируют конкуренцию среди работников, которым теперь приходится доказывать свой профессиональный уровень и свою полезность. Это прерогатива работодателя: заключить контракт на год или на максимальный срок — пять лет, — сказал Александр Румак. — Зачастую краткосрочные контракты заключают в крупных корпорациях, где работники дышат друг другу в спину, стараясь занять более выгодное положение. Поэтому и пенсионеров там не держат. Но такая ситуация больше касается офисных работников. На завод, где нужно отстоять смену за станком, очередь почему-то не стоит. Там опыт и профессионализм превыше возраста, поэтому люди и до 70 лет дорабатывают.

Напомним, ранее профсоюзы предлагали пересмотреть контрактную систему найма работников. По словам Михаила Орды, профсоюзы неоднократно поднимали проблему «скрытого сокращения» и настаивали на необходимости усиления мер защиты работников, занятых на контрактной форме найма.

— И сегодня мы видим, что, к сожалению, эта проблема остается актуальной. Наниматели по-прежнему используют контрактную форму найма для решения вопросов «оптимизации» численности. Контракты массово заключаются на самый короткий срок. В некоторых организациях процент контрактов, заключаемых с работниками на 1 год, составляет от 90% до 100%. И в случае необходимости оптимизации такие краткосрочные контракты просто не продлеваются. Причем увольняют всех без разбору, в том числе добросовестных работников, — отмечал ранее профсоюзный лидер.

По мнению Михаила Орды, «пока этот вопрос не будет решен на уровне законодательства, надо включать нормы о продлении контрактов с добросовестными работниками в каждый коллективный договор».