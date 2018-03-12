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Минтруда - про тунеядский декрет, повышение пенсионного возраста и отмену контрактов
Перерасчет пенсий в Беларуси будет, скорее всего, во втором полугодии, заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак во время прямой линии в
Про тунеядский декрет
У замминистра труда и соцзащиты поинтересовались, будут ли считаться занятыми в экономике согласно декрету № 1 те, кто захочет «переключиться на собственное хозяйство».
— Сейчас как раз идет работа по определению категорий граждан, которые будут относиться к занятым в экономике. Предварительно планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым.
На вопрос, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет и чего ждать от него, Александр Румак ответил:
— Декрет
Напомним, декретом № 1 предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. С января 2019 года незанятые в экономике трудоспособные граждане будут оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Перечень этих услуг до 1 апреля 2018 года будет определен. Среди
В марте Александр Лукашенко
Про повышение пенсионного возраста «под европейские мерки» и рост пенсий
У замминистра также поинтересовались возможным повышением пенсионного возраста «под европейские мерки» и повышения размера пенсий.
— Пока нынешняя программа повышения пенсионного возраста не реализована до конца. Рано загадывать наперед, но не исключено, что к вопросу повышения пенсионного возраста нам придется вернуться, — отметил Александр Румак. — Перерасчет пенсий будет, но, скорее всего, во втором полугодии. На сколько она вырастет, говорить преждевременно: размер прибавки будет зависеть от объема денег, поступивших в Фонд соцзащиты населения.
Александр Румак напомнил 74-летней пенсионерке, которая жаловалась, что получает пенсию в 290 рублей, из которых 170 рублей уходит только на лекарства и коммуналку, что годы работы после достижения пенсионного возраста не берутся в расчет трудового стажа. «Похвально, что вы продолжали работать, достигнув пенсионного возраста», — сказал замминистра.
Напомним, ранее профсоюзы
— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
— Поставлена задача восстановить соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%. Однако это зависит от того, как будет развиваться экономика, — уточнила ранее министр.
Про возможную отмену контрактов: «На завод, где нужно отстоять смену за станком, очередь почему-то не стоит»
У замминистра труда и соцзащиты также поинтересовались, не стоит ли уйти от контрактной системы.
— Пока не рассматривается вопрос об отмене контрактной системы, так как это вид трудовых отношений. Трудовые договоры существовали и раньше, но они были бессрочными. А контракты стимулируют конкуренцию среди работников, которым теперь приходится доказывать свой профессиональный уровень и свою полезность. Это прерогатива работодателя: заключить контракт на год или на максимальный срок — пять лет, — сказал Александр Румак. — Зачастую краткосрочные контракты заключают в крупных корпорациях, где работники дышат друг другу в спину, стараясь занять более выгодное положение. Поэтому и пенсионеров там не держат. Но такая ситуация больше касается офисных работников. На завод, где нужно отстоять смену за станком, очередь почему-то не стоит. Там опыт и профессионализм превыше возраста, поэтому люди и до 70 лет дорабатывают.
Напомним, ранее профсоюзы
— И сегодня мы видим, что, к сожалению, эта проблема остается актуальной. Наниматели по-прежнему используют контрактную форму найма для решения вопросов «оптимизации» численности. Контракты массово заключаются на самый короткий срок. В некоторых организациях процент контрактов, заключаемых с работниками на 1 год, составляет от 90% до 100%. И в случае необходимости оптимизации такие краткосрочные контракты просто не продлеваются. Причем увольняют всех без разбору, в том числе добросовестных работников, — отмечал ранее профсоюзный лидер.
По мнению Михаила Орды, «пока этот вопрос не будет решен на уровне законодательства, надо включать нормы о продлении контрактов с добросовестными работниками в каждый коллективный договор».
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В Минтруда рассказали, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет, а также будут ли в Беларуси повышать пенсионный возраст "под европейские мерки" и отменять...
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