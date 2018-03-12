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Американские летчики столкнулись с неизвестными летающими объектами
Пентагон рассекретил кадры, снятые с борта истребителя-бомбардировщика F/A-18, принадлежащего ВМС США, на которых запечатлен летающий объект, который не удалось идентифицировать,
Наблюдение велось при помощи специального подвесного контейнера Raytheon ATFLIR AN/ASQ-228, оснащенного несколькими сенсорами, включая электронно-оптические и инфракрасные камеры и камеру ночного видения.
Кроме того, в состав оборудования входят лазерные целеуказатели и дальномеры, устройство сопровождения с лазерной подсветкой цели. Масса контейнера составляет 191 килограмм. ATFLIR способен работать с целями на дальности до 48 километров и на высоте полета до 15,2 тысячи метров.
AN/ASQ-228 понадобилось три попытки, чтобы зафиксировать летящий объект — первые две были неудачными, оборудование не могло захватить цель.
Пилоты, наблюдавшие за неизвестным аппаратом, были поражены:
«Ого, получилось», — восклицает первый пилот после захвата цели оборудованием.
Тем временем объект продолжал очень быстро двигаться, что тоже удивило пилотов. «Только посмотри на его полет!», - сказал один из них.
Коммандер ВВС США Дэвид Фравор отметил, что за 18 лет, которые он летает, ему никогда не доводилось видеть такие объекты настолько близко.
Это не первые кадры с полетами загадочных летательных аппаратов. Крис Меллон, бывший заместитель помощника министра обороны по разведке в администрации Клинтона и Джорджа Буша в прошлую пятницу написал
Меллон писал: «Мы не знаем, что стоит за этими странными инцидентами, потому что мы не расследуем их». Также он посетовал на сложность привлечь средства для изучения неопознанных летательных аппаратов.
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