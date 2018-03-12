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IOWA представили клип о любви и дружбе, снятый на вулкане
Диско-племя
Автором видео стал оператор и режиссер Иван Трояновский. Именно ему Катя и Лёня доверили снимать собственную свадьбу, а теперь и клип — о настоящей любви и крепкой дружбе. За 5 дней, которые группа провела на Тенерифе, ребята смогли заснять и рассветы, и закаты, и знаменитый вулкан Тейде, а также искупаться в океане прямо в одежде.
Как оказалось, эта история о приключениях трех друзей родилась всего из одной буквы.
— «Падай» — единственная песня, которую мы с музыкантами придумали прямо во время репетиции, — говорит Катя. — Музыка была такая громкая, что мне захотелось ее перекричать. Я не нашла ничего лучше, как петь по кругу одну букву: «уууууу». Целый год я искала те самые слова, а потом перед вылетом на съемки я представила чернильное ночное небо с падающими заездами, оставляющими хвост, и слова пришли сами собой: «Падай, падай, падай со мной, в эту ночь. Падай яркой звездой».
Напомним, 24 мая IOWA сыграют большой сольный концерт с программой «Плохо танцевать» в столичном Prime Hall.
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Диско-племя IOWA представило клип на новую песню "Падай", снятый в январе в песках и горах испанского острова Тенерифе, что у берегов Африки.
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