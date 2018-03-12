«Говорухин предложил переспать за роль в кино». Соратница Собчак обвинила режиссера в сексдомогательствах

Российская журналистка и руководитель регионального предвыборного штаба Ксении Собчак Дарья Комарова выступила с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны депутата Государственной думы, известного кинорежиссера Станислава Говорухина.

Фото со страницы Дарьи Комаровой в соцсети

На своей странице в социальной сети она написала, что в 2012 году во время интервью, которое проходило в ресторане, Говорухин «позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него».

По словам журналистки, она ответила отказом, после чего «Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет. Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал».