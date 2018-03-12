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Юрий Голуб завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
13.03.2018 11:05 — Разное | Ежедневник
Белорусский спортсмен Юрий Голуб стал первым в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на XII зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. У спортсмена золотая медаль уже третья награда на Паралимпиаде.
Белорусский спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами за 39 мин. 23,7 сек. Серебро и бронзу получили украинцы Александр Казик (+2,7 сек.) и Юрий Уткин (+56,2 сек).
Ранее Юрий Голуб получил серебро в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения и стал вторым в биатлонном спринте на 7,5 км, сообщила
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Белорусский спортсмен Юрий Голуб стал первым в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на XII зимних Паралимпийских играх в южнокорейском...
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