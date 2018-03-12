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Всего за 20 тысяч долларов: украинская семья сама построила коттедж со скандинавским дизайном
Многие белорусы верят в то, что нормальный дом можно построить минимум за 70 тысяч долларов. Мол, все, что получается дешевле, — дачный вариант или агрогородок. Примеров, которые бы переубедили нас в обратном, и в самом деле немного. Но они есть, и сегодня REALTY.TUT.BY знакомит вас с украинской семьей, которой удалось построить двухэтажный коттедж всего за 20 тысяч долларов. И это с коммуникациями, отделкой и даже кухонной техникой.
Супруги Гена и Вита с самого начала строительства завели собственный
Владельцы дома выкладывали видео каждого этапа строительства: как сносили старый дом, как фундамент заливали, стены строили, крышу делали, обжигали доски для фасада и внутренней отделки. Посмотрите, это и в самом деле интересно. Особенно тем, кто собирается уже этой весной начинать строительство.
Кстати, проектом своего дома Гена и Вита делятся совершенно бесплатно —
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Знакомим с украинской семьей, которой удалось построить двухэтажный дом всего за 20 тысяч долларов. И это с коммуникациями, отделкой и даже кухонной техникой.
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