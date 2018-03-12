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Всего за 20 тысяч долларов: украинская семья сама построила коттедж со скандинавским дизайном

13.03.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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Многие белорусы верят в то, что нормальный дом можно построить минимум за 70 тысяч долларов. Мол, все, что получается дешевле, — дачный вариант или агрогородок. Примеров, которые бы переубедили нас в обратном, и в самом деле немного. Но они есть, и сегодня REALTY.TUT.BY знакомит вас с украинской семьей, которой удалось построить двухэтажный коттедж всего за 20 тысяч долларов. И это с коммуникациями, отделкой и даже кухонной техникой.

Супруги Гена и Вита с самого начала строительства завели собственный видеоблог, где рассказывают, что, как и из чего построено, сколько потрачено денег.


Открыть/скачать видео (16.19 МБ)

Владельцы дома выкладывали видео каждого этапа строительства: как сносили старый дом, как фундамент заливали, стены строили, крышу делали, обжигали доски для фасада и внутренней отделки. Посмотрите, это и в самом деле интересно. Особенно тем, кто собирается уже этой весной начинать строительство.

Кстати, проектом своего дома Гена и Вита делятся совершенно бесплатно — здесь они рассказывают, где его можно скачать.

 
 
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Знакомим с украинской семьей, которой удалось построить двухэтажный дом всего за 20 тысяч долларов. И это с коммуникациями, отделкой и даже кухонной техникой.

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