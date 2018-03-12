Юрий Голуб принес Беларуси второе золото в Паралимпиаде

Вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевал белорус Юрий Голуб, выступая в гонке на 12,5 км в категории В3 (атлеты с нарушением зрения).

Золотая медаль Голуба подняла страну на 8-е место в общем медальном зачете.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевала белорусская лыжница Светлана Сахоненко, выступив в гонке свободным стилем на 15 км для спортсменов с нарушениями зрения (категория В2).

Юрий Голуб (на фото справа) со своим «гайдом» Дмитрием Будиловичем. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»