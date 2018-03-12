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Юрий Голуб принес Беларуси второе золото в Паралимпиаде
Вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевал белорус Юрий Голуб, выступая в гонке на 12,5 км в категории В3 (атлеты с нарушением зрения).
Золотая медаль Голуба подняла страну на 8-е место в общем медальном зачете.
Первую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
Юрий Голуб (на фото справа) со своим «гайдом» Дмитрием Будиловичем. Фото: Алексей Ковалев, «Спортивная панорама»
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Вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевал белорус Юрий Голуб, выступая в гонке на 12,5 км в категории В3 (атлеты с нарушением зрения). Золотая медаль...
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