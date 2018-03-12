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Медики рассказали о состоянии здоровья Валерия Гаркалина

13.03.2018 12:04 — Разное | Навiны  
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В научно-исследовательском институте имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья народного артиста России, популярного актера театра и кино Валерия Гаркалина.

По словам медиков, пишет РИА «Новости», «состояние пациента оценивается как средней тяжести».

Он по-прежнему находится в отделении острых эндотоксикозов.

Напомним, Гаркалин был госпитализирован 16 февраля. До недавнего времени он находился в экстренной реанимации.

 
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В научно-исследовательском институте имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья народного артиста России, популярного актера театра и кино Валерия...

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