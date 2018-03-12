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Медики рассказали о состоянии здоровья Валерия Гаркалина
В научно-исследовательском институте имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья народного артиста России, популярного актера театра и кино Валерия Гаркалина.
По словам медиков, пишет
Он по-прежнему находится в отделении острых эндотоксикозов.
Напомним,
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В научно-исследовательском институте имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья народного артиста России, популярного актера театра и кино Валерия...
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