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Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси

13.03.2018 11:59 — Разное | Навiны  
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По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российская сторона может не ввести запрет на ввоз молочных продуктов из Беларуси, если специалистами его ведомства будут обнаружены позитивные результаты.

Так, он отметил, что с 18 марта на белорусских предприятиях должны начаться проверки, и если их результаты будут позитивными, поставки будут продолжиться, пишет agro.ru.

Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси

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«Идет нормальный рабочий процесс, — заметил Данкверт. — Ведь наши белорусские коллеги тоже не очень хотят, чтобы к ним приезжали и что-то у них смотрели».

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пообещал, что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз сухого молока от ряда белорусских поставщиков. Изначально ограничения планировалось ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, позже — на 15-е.

 
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По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российская сторона может не ввести запрет на ввоз молочных продуктов из Беларуси, если специалистами его...

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