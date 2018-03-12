Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, российская сторона может не ввести запрет на ввоз молочных продуктов из Беларуси, если специалистами его ведомства будут обнаружены позитивные результаты.

Так, он отметил, что с 18 марта на белорусских предприятиях должны начаться проверки, и если их результаты будут позитивными, поставки будут продолжиться, пишет agro.ru.

«Идет нормальный рабочий процесс, — заметил Данкверт. — Ведь наши белорусские коллеги тоже не очень хотят, чтобы к ним приезжали и что-то у них смотрели».

Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев пообещал , что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.