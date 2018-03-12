Капитан молодежной сборной Беларуси подписал контракт с клубом НХЛ

Капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017/18 Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», сообщает broadstreethockey.com .

belarushockey.com

Соглашение сроком на три года вступит в силу с сезона-2018/19. Средняя годовая зарплата форварда с учетом бонусов может составить 804 166 долларов.

Maksim Sushko #Flyers

2017 4th RD pick (107th overall) 3 year ELC starting in 2018−19

$ 804,166 caphit 2018−19: $ 700,000 Base + $ 82,500 SB

2019−20: $ 700,000 Base + $ 87,500 SB

2020−21: $ 750,000 Base + $ 92,500 SB https://t.co/3Snt1JniCi — CapFriendly (@CapFriendly) 13 марта 2018 г.

В нынешнем сезоне Максим Сушко, которому 2 февраля исполнилось 19 лет, набрал 55 очков (30+25) в 57 матчах за «Оуэн Саунд Аттак» в юниорской хоккейной лиге Онтарио.

На чемпионате мира-2017/18 в Баффало уроженец Бреста был капитаном молодежной сборной Беларуси, в 6 матчах набрав 8 (2+6) результативных баллов и став лучшим бомбардиром команды.

В 2017 году правый нападающий был задрафтован «Филадельфией» в 4-м раунде под общим 107-м номером.

До отъезда в Северную Америку в 2016 году Максим Сушко играл в Беларуси за ДЮСШ «Брест-U18» и ДЮСШ «Шахтер-U18» в юношеской лиге, солигорский «Шахтер-2» и «Динамо-Раубичи» в высшей лиге.