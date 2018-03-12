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Капитан молодежной сборной Беларуси подписал контракт с клубом НХЛ
Капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017/18 Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», сообщает
Соглашение сроком на три года вступит в силу с сезона-2018/19. Средняя годовая зарплата форварда с учетом бонусов может составить 804 166 долларов.
В нынешнем сезоне Максим Сушко, которому 2 февраля исполнилось 19 лет, набрал 55 очков (30+25) в 57 матчах за «Оуэн Саунд Аттак» в юниорской хоккейной лиге Онтарио.
На чемпионате мира-2017/18 в Баффало уроженец Бреста был капитаном молодежной сборной Беларуси, в 6 матчах набрав 8 (2+6) результативных баллов и став лучшим бомбардиром команды.
В 2017 году правый нападающий был задрафтован «Филадельфией» в 4-м раунде под общим 107-м номером.
До отъезда в Северную Америку в 2016 году Максим Сушко играл в Беларуси за ДЮСШ «Брест-U18» и ДЮСШ «Шахтер-U18» в юношеской лиге, солигорский «Шахтер-2» и «Динамо-Раубичи» в высшей лиге.
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Капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017/18 Максим Сушко подписал контракт новичка с "Филадельфией".
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