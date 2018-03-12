ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Капитан молодежной сборной Беларуси подписал контракт с клубом НХЛ

13.03.2018 12:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017/18 Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», сообщает broadstreethockey.com.

belarushockey.com

Соглашение сроком на три года вступит в силу с сезона-2018/19. Средняя годовая зарплата форварда с учетом бонусов может составить 804 166 долларов.

В нынешнем сезоне Максим Сушко, которому 2 февраля исполнилось 19 лет, набрал 55 очков (30+25) в 57 матчах за «Оуэн Саунд Аттак» в юниорской хоккейной лиге Онтарио.

На чемпионате мира-2017/18 в Баффало уроженец Бреста был капитаном молодежной сборной Беларуси, в 6 матчах набрав 8 (2+6) результативных баллов и став лучшим бомбардиром команды.

В 2017 году правый нападающий был задрафтован «Филадельфией» в 4-м раунде под общим 107-м номером.

До отъезда в Северную Америку в 2016 году Максим Сушко играл в Беларуси за ДЮСШ «Брест-U18» и ДЮСШ «Шахтер-U18» в юношеской лиге, солигорский «Шахтер-2» и «Динамо-Раубичи» в высшей лиге.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017/18 Максим Сушко подписал контракт новичка с "Филадельфией".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Данкверт назвал условия для отмены запрета на «молочку» из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика