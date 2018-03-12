Для ВВС Украины строят истребитель поколения 4+

Истребители МиГ-29, которые достались Украине в наследство от СССР, собираются модернизировать до уровня поколения 4+, об этом говорится в официальном сообщении ВВС страны.

Фото: ВВС Украины

Планируется, что серийное производство истребителей будет развернуто в 2020 году на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе. На предприятии уже находится в работе опытный образец следующего поколения — МиГ-29 МУ2.

Главный инженер ГП «ЛГАРЗ», кандидат технических наук Роман Качмар рассказал, что в варианте МУ2 машина приобретает признаки многоцелевого истребителя с возможностью боевого применения по наземным целям.

МиГ-29 МУ2 может применять ракетно-бомбовое вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР. Ранее МиГ-29 мог с небольшим успехом отработать по целям на земле только неуправляемыми ракетами или из пушки.

Новый истребитель получит системы VOR, ILS, DME, позволяющие в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

На самолете будет установлена современная система спутниковой навигации украинского производства, отражающая информацию на многофункциональном индикаторе в кабине пилота.