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В Степянке хотят снести частный сектор у железной дороги, гаражный массив, строить многоэтажки
Еще восемь лет назад столичные власти хотели массово застроить
Если местные жители одобрят градостроительный проект, то Степняку будут ждать кардинальные изменения. Так, численность населения в перспективе вырастет почти в три раза, а многоквартирный жилой фонд прибавит почти 200 тысяч квадратных метров. В то же время усадебная застройка сократится больше, чем в двое. Площадь общественной застройки увеличится с 33,7 тысяч метров квадратных до 219.
Согласно планам градостроителей, существенно изменится и социальная инфраструктура Степянки. Здесь планируется строительство детского сада, поликлиники, школы, точек общепита, магазинов и спортивных объектов.
Наверняка недовольство жителей вызовет желдание градостроителей убрать гаражный массив у МКАД — он обозначен на перспективном плане как территория жилой застройки.
Ознакомиться с проектными материалами подробнее можно будет с 19 марта по 12 апреля в фойе здания администрации Партизанского района по улице Захарова, 53.
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Жилья станет втрое больше. Изучить проект можно будет с 19 марта.
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