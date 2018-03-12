В Степянке хотят снести частный сектор у железной дороги, гаражный массив, строить многоэтажки

Еще восемь лет назад столичные власти хотели массово застроить Степянку современными многоквартирными домами. Но до массовости дело так и не дошло. Попытку повторили в 2015 году: презентовали проект и отправили на доработку. И вот сейчас на общественное обсуждение снова вынесли «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Карвата — местного проезда — северной территории гаражной застройки — МКАД — продолжения ул. Ваупшасова — северо-западной границы ландшафтно-рекреационной зоны 95 ЛРпр — железной дороги (внесение изменений)». Планы все те же: строительство многоквартирного жилья.

Фото: Павел Добровольский, «Ежедневник»

Если местные жители одобрят градостроительный проект, то Степняку будут ждать кардинальные изменения. Так, численность населения в перспективе вырастет почти в три раза, а многоквартирный жилой фонд прибавит почти 200 тысяч квадратных метров. В то же время усадебная застройка сократится больше, чем в двое. Площадь общественной застройки увеличится с 33,7 тысяч метров квадратных до 219.

Изображение: part.gov.by

Согласно планам градостроителей, существенно изменится и социальная инфраструктура Степянки. Здесь планируется строительство детского сада, поликлиники, школы, точек общепита, магазинов и спортивных объектов.

Изображение: part.gov.by

Наверняка недовольство жителей вызовет желдание градостроителей убрать гаражный массив у МКАД — он обозначен на перспективном плане как территория жилой застройки.

Ознакомиться с проектными материалами подробнее можно будет с 19 марта по 12 апреля в фойе здания администрации Партизанского района по улице Захарова, 53.

Общественное обсуждение будет проходить с 19 марта по 12 апреля 2018 года. Презентация проекта состоится 21 марта в 18.00 в актовом зале администрации Партизанского района.