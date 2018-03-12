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Рапота рассказал о визах и роуминге между Беларусью и Россией

13.03.2018 12:36 — Разное | БДГ  
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Рапота рассказал о визах и роуминге между Беларусью и Россией

Соглашение о взаимном признании виз будет подписано через полтора месяца.

Об этом заявил государственный секретарь СГ Григорий Рапота на телеканале «Беларусь 1» 12 марта.

По словам госсекретаря, вопрос взаимного признания виз между решается в ходе консультаций на уровне МИД обеих стран.

«Белорусская виза будет признаваться как российская в России, а российская - как белорусская в Беларуси», - сказал Рапота, отметив, что на решение вопроса ожидается же через 1,5 месяца.

По его словам, обговариваются и конструктивные предложения в вопросе роуминга на территории Союзного государства, и эта тема будет доведена до успешного завершения.  

Кроме того, продолжаются переговоры по ценам на газ, безопасности и ряду других актуальных вопросов.

Так, между уже сейчас начинается реализация программ о в сфере ДНК-идентификации и информационной безопасности.

Напомним, ранее посол России в Беларуси Александр Суриков отмечал, что соглашение о взаимном признании виз стороны могут подписать в апреле-мае 2018 года.

Что касается вопроса отмены роуминга, то его власти собирались обсуждать в первом квартале 2018 года на уровне министерств и ведомств.

22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил, что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Государственную Думу РФ 10 июля 2017 года. В документе отмечено, что с 1 января 2018 года роуминг может быть отменен. В пояснительной записке авторов законопроекта говорится, что Беларусь и Россия являются партнерами в экономике, политике и социальной сфере. Их связывает более тесная последовательная экономическая интеграция, чем между какими-либо другими участниками СГ.

 
 
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Соглашение о взаимном признании виз будет подписано через полтора месяца. Об этом заявил государственный секретарь СГ Григорий Рапота на телеканале «Беларусь 1» 12...

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