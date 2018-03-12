Какие работники в дефиците в Минске и какие зарплаты им готовы платить наниматели

Из рабочих в Минске больше всего не хватает поваров, каменщиков и уборщиков, а из специалистов — медсестер, врачей и инженеров. При этом уровень зарегистрированной безработицы на начало марта в столице составил 0,2% от экономически активного населения, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты больше всего востребованы у минских нанимателей.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

От нанимателей на начало марта было заявлено 11 592 вакансий, из которых для рабочих — 6458.

Среди рабочих у нанимателей больше всего востребованы повара (275 вакансий), каменщики (271), уборщики помещений (246), водители автомобилей (243), продавцы (215), маляры (170), контролеры-кассиры (187), плотники-бетонщики (150), штукатуры (141), электросварщики ручной сварки (114), арматурщики (105), монтеры пути (104), швеи (102).

Повара ищут, например, в филиал «Автобусный парк № 7» «Минсктранса» (зарплата от 600 рублей), на Минский завод колесных тягачей (от 573 рублей), ясли-сад № 563 (от 305 рублей).

Швеи нужны на предприятие «Минскпроектмебель» (зарплата от 800 рублей), на фабрику головных уборов «Людмила» (от 600 рублей), а каменщики — в ремонтно-строительный трест Управделами президента (от 850 рублей), в тоннельный отряд № 1 УП «Минскметрострой» (от 600 рублей).

Из специалистов больше всего не хватает медсестер (520), врачей-специалистов (418), инженеров (372), инженеров-программистов (242), менеджеров (173), воспитателей (145), фармацевтов (144), директоров (127), фельдшеров (113).

К примеру, в 3-ю городскую детскую клиническую поликлинику ищут медсестру на зарплату от 720 рублей, в 5-ую городскую клиническую больницу — от 704 рубля, а в урологический кабинет 17-ой городской клинической поликлиники — от 410 рублей (+ премия). В 16-ой городской клинической поликлинике открыты вакансии хирурга, акушера-гинеколога, невролога (зарплаты — от 500 рублей), участкового терапевта (от 800 рублей).

Воспитатели требуются в ясли-сад № 336 (зарплата от 350 рублей), ясли-сад № 563 (от 305 рублей), ясли-сад № 257 (от 450 рублей).

За январь-февраль в общественных работах приняли участие 281 минчан.

Средний размер пособия по безработице на конец февраля в Минске составил 26,15 рубля.

Напомним, в числе трудоизбыточных рабочих профессий значатся соискатели неквалифицированного труда. Больше всего конкурс на вакансии сторожа — 55 человек на место, контролера контрольно-пропускного пункта — 15 человек на одну вакансию, уборщика территорий — 6 человек на одну вакансию). На позицию рабочего зеленого строительства претендуют 5 человек, комплектовщика изделий — 5 человек, подсобного рабочего — 5 человек, вахтера — 4 человека, а укладчика-упаковщика, курьера, рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений — по 3 человека на одну вакансию.

В Минске за 2017 год планировалось создать 30 тысяч новых рабочих мест, а по факту — 28 940. Выполнить план не получилось, несмотря даже на задействованный административный ресурс.

Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти рекомендовали принять на работу определенное количество нетрудоустроенных. Так, письма разослали более чем 200 крупнейшим организациям Советского района — коммерческим с численностью более 100 человек и всем государственным независимо от численности.