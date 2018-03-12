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Какие работники в дефиците в Минске и какие зарплаты им готовы платить наниматели
Из рабочих в Минске больше всего не хватает поваров, каменщиков и уборщиков, а из специалистов — медсестер, врачей и инженеров. При этом уровень зарегистрированной безработицы на начало марта в столице составил 0,2% от экономически активного населения, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты больше всего востребованы у минских нанимателей.
От нанимателей на начало марта было заявлено 11 592 вакансий, из которых для рабочих — 6458.
Среди рабочих у нанимателей больше всего востребованы повара (275 вакансий), каменщики (271), уборщики помещений (246), водители автомобилей (243), продавцы (215), маляры (170), контролеры-кассиры (187), плотники-бетонщики (150), штукатуры (141), электросварщики ручной сварки (114), арматурщики (105), монтеры пути (104), швеи (102).
Повара ищут, например, в филиал «Автобусный парк № 7» «Минсктранса» (зарплата от 600 рублей), на Минский завод колесных тягачей (от 573 рублей), ясли-сад № 563 (от 305 рублей).
Швеи нужны на предприятие «Минскпроектмебель» (зарплата от 800 рублей), на фабрику головных уборов «Людмила» (от 600 рублей), а каменщики — в ремонтно-строительный трест Управделами президента (от 850 рублей), в тоннельный отряд № 1 УП «Минскметрострой» (от 600 рублей).
Из специалистов больше всего не хватает медсестер (520), врачей-специалистов (418), инженеров (372), инженеров-программистов (242), менеджеров (173), воспитателей (145), фармацевтов (144), директоров (127), фельдшеров (113).
К примеру, в 3-ю городскую детскую клиническую поликлинику ищут медсестру на зарплату от 720 рублей, в 5-ую городскую клиническую больницу — от 704 рубля, а в урологический кабинет 17-ой городской клинической поликлиники — от 410 рублей (+ премия). В 16-ой городской клинической поликлинике открыты вакансии хирурга, акушера-гинеколога, невролога (зарплаты — от 500 рублей), участкового терапевта (от 800 рублей).
Воспитатели требуются в ясли-сад № 336 (зарплата от 350 рублей), ясли-сад № 563 (от 305 рублей), ясли-сад № 257 (от 450 рублей).
За январь-февраль в общественных работах приняли участие 281 минчан.
Средний размер пособия по безработице на конец февраля в Минске составил 26,15 рубля.
Напомним, в числе трудоизбыточных рабочих профессий
В Минске за 2017 год планировалось создать 30 тысяч новых рабочих мест, а
Напомним, в прошлом году некоторым столичным компаниям власти
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