Дорожники и коммунальники начали приводить в порядок дороги после зимы

Белорусские дорожники и коммунальники начали приводить в порядок дороги к летнему сезону. О том, как ведутся работы, представители Минтранса и ГПО «Горремавтодор» рассказали журналистам на пресс-конференции.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В этом году зима была затяжная, поэтому говорить об активной подготовке дорог к эксплуатации в летний период еще рано. Сейчас ведутся подготовительные работы: очищается проезжая часть, устраняется сезонная ямочность. Пока на всю сеть республиканских дорог было отремонтировано около 1 тыс. кв. метров дорожного покрытия, — рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина.

В скором времени дорожники займутся очисткой дорог от противогололедных материалов, уберут мусор, которые выбрасывали автомобилисты из окон машин, с полос отвода, проверят состояние дорожных знаков, площадок для отдыха, остановок, откроют водопропускные сооружения.

— Основной упор мы делаем на дороги, которые находятся в 50-километровой зоне от Минска. Большое внимание уделяем трассе М2, — отметил представитель Минтранса.

Все работы дорожники планируют проводить в марте−апреле, чтобы к 1 мая все республиканские дороги были приведены в порядок и были готовы к эксплуатации в летний период.

Что касается столичных коммунальников, то они также приступили к ликвидации ям на дорогах, которых из-за колебания температуры образовалось очень много.

— Эти работы мы производим пока литыми асфальтобетонными смесями. Но как только температура воздуха поднимется больше 5 градусов, мы перейдем на горячие смеси, — рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский. — Примерно до середины мая мы устраним всю ямочность в Минске.

В текущем году коммунальники планируют провести капитальный ремонт с модернизацией моста через реку Свислочь (на улице Машерова), также около 12−14 мостов и путепроводов будут отремонтированы текущим ремонтом — где-то заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок перильное ограждение. Будут производиться работы на тротуарах: во многих местах их оборудуют тактильной плиткой, понизят бордюры. Часть тротуара на проспекте Победителей и улице Притыцкого (возле магазина «Богатырь») будет выложена плиткой. На МКАД от улицы Притыцкого до Ждановичей будет перекладываться асфальтобетон. По оси кольцевой устанавят барьерное ограждение второй группы, которое предотвратит ослепление водителей светом фар встречных автомобилей и не позволит пешеходам перебегать трассу в неустановленных местах.

В связи с Европейскими играми, которые пройдут в Минске в 2019 году, коммунальники обновят дорожное покрытие и тротуары возле стадиона «Динамо».

— Но это не значит, что мы забудем о других улицах столицы. Сейчас готовится программа, которая в конце марта будет рассмотрена на сессии Мингорсовета. Она предполагает выделение финансирования на текущий ремонт с полной заменой асфальтобетонного покрытия на многих минских улицах. Мы будем работать не только на центральных улицах, но и на улицах в спальных микрорайонах.

К 1 сентября текущего года запланировано благоустройство территорий, прилегающих к школам Минска: 1, 30, 34, 53, 55, 90, 11, 147 и гимназиям 17 и 34.