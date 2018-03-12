Болельщики составили петицию в защиту хоккеистов

Болельщики и любители хоккея составили петицию в защиту хоккеистов от реформ , затеянных Федерацией хоккея Беларуси. Они призывают к отмене некоторых изменений в регламенте чемпионата страны. Текст петиции, которая будет направлена в администрацию президента Беларуси и в Министерство спорта и туризма, размещен на сайте petitions.by .

Фото: ХК «Неман-Гродно»

По мнению составителей петиции, изменения в регламенте выглядят довольно сомнительными и заставляют задуматься об их целесообразности.

В белорусском хоккее вводят много лимитов. На примере сборной Германии объясняем, почему это ошибка

Приводим полный текст обращения.

— Администрация Президента Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма.

Хотим обратиться к Вам от лица всей хоккейной общественности страны. Просим обратить внимание на то, что принятые недавно Исполкомом Федерации хоккея Беларуси изменения в регламенте выглядят довольно сомнительными и заставляют задуматься об их целесообразности. В частности, хочется обратить внимание на следующие моменты:

1. Лимит на легионеров в том виде, который предлагается федерацией, не соответствует целям, ради которых приглашаются игроки из-за рубежа. Иностранный игрок, который приглашается в экстралигу, должен обладать игровыми навыками на порядок выше, чем местные игроки, дабы молодые белорусы видели, с кого брать пример. Кроме этого, индивидуальное мастерство этих игроков должно позволять решать сложные игровые задачи в ответственные моменты, а также опытные зарубежные игроки помогают своими игровыми действиями поднимать общий уровень команды, тем самым привлекаются и зрители на трибуны. Игроки же СНГ до 25 лет, не заигранные за сборные своих стран (по сути, это исключительно граждане Российской Федерации и Республики Казахстан) не обладают этими качествами, а единственный повод такого ограничения — натурализация. То есть, приезжие игроки в перспективе будут получать паспорта граждан Республики Беларусь и отнимать рабочие места молодых белорусов, в том числе и в сборной.

2. Ограничение на 5 игроков старше 28 лет уже практиковалось в экстралиге, однако было признано нерациональным. Существует высокая вероятность, что это правило значительно ослабит команды-лидеры и сам чемпионат, тем самым увеличит отток опытных игроков за рубеж, с возможным их отказом от белорусского гражданства. Кроме того, это ограничение в определенной степени нарушает ст. 41 Конституции Республики Беларусь, а так же ч.1 ст. 14 Трудового Кодекса Республики Беларусь, так как фактически игроки, попадающие под возрастной лимит, дискриминируются и ограничиваются в праве на труд.

3. Федерация хоккея Республики Беларусь в течение всего сезона очень халатно относилась к своим обязанностям по работе с болельщиками и оповещениям об изменениях времени и места проведения матчей регулярного чемпионата, а также на сайте отсутствуют своевременные статистические данные о матчах. Кроме того, Семен Борисович Шапиро в качестве председателя федерации не дал ни одного интервью хоккейным СМИ, а также на данный момент в штате Федерации хоккея Беларуси отсутствует должность пресс-атташе. Аргументы, приведенные Дмитрием Басковым о целесообразности проведения реформ в предложенном варианте, выглядят очень противоречиво и неубедительно. Поэтому появляется необходимость в большей открытости и эффективности работы Федерации хоккея Беларуси.

Таким образом, мы настаиваем на отмене либо на доработке изменений в регламенте экстралиги со следующего сезона. В противном случае эти реформы будут способствовать уменьшению зрительского интереса к чемпионату Беларуси, неоправданному росту заработной платы молодых игроков, оттоку качественных и опытных игроков экстралиги и снижению конкурентоспособности клубов на международной арене и, как следствие, снижению уровня сборной. Очень рассчитываем на взаимопонимание с вашей стороны. Ведь у нас с вами общая цель: сильный чемпионат, конкурентоспособное «Динамо-Минск» и успешные выступления сборной Беларуси.

С уважением, болельщики и любители хоккея Беларуси.

Напомним, что исполком Федерации хоккея Беларуси с нового сезона ужесточил лимит на легионеров и снова ввел верхний порог возрастного ценза хоккеистов , который уже был опробован несколько лет назад во времена управления ФХБ Евгением Ворсиным.

Планируется, что с нового сезона легионерский лимит составит пять игроков, а селекционное поле в этой части сузится до стран СНГ. Причем приглашать можно будет лишь не заигранных за свои сборные новичков не старше 25 лет.

Возвращен уже ранее опробованный «верхний» возрастной ценз: в заявках команд могут фигурировать не более пяти игроков старше 28 лет и не менее двух — моложе 20.

С сезона-2018/19 открытый чемпионат Беларуси будет разделен на два дивизиона — экстралиги «А» и «В».