Лукашенко готов предоставить преференции для создания в Беларуси индийского технопарка

По словам Александра Лукашенко, Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне.

Как заявил он на встрече с послом Индии Панкаджем Саксеной, если у индийской стороны будет желание, Беларусь готова «предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка».

Кроме этого, глава государства видит перспективу в создании совместных предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. Однако, подчеркнул он, должно быть встречное движение.