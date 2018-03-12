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Лукашенко готов предоставить преференции для создания в Беларуси индийского технопарка

13.03.2018 12:57 — Разное | Навiны  
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По словам Александра Лукашенко, Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне.

Как заявил он на встрече с послом Индии Панкаджем Саксеной, если у индийской стороны будет желание, Беларусь готова «предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка».

Кроме этого, глава государства видит перспективу в создании совместных предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. Однако, подчеркнул он, должно быть встречное движение.

 
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По словам Александра Лукашенко, Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне.

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