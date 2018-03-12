Из колонии-поселения № 16 в Горках сбежал осужденный за пьяное ДТП 42-летний гражданин России. Как сообщает российский
Речь идет о виновнике
Водитель VW был пьян.
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Из колонии в Горках сбежал россиянин, осужденный за пьяное ДТП: добыл паспорт и на такси уехал домой
Из колонии-поселения № 16 в Горках сбежал осужденный за пьяное ДТП 42-летний гражданин России. Как сообщает российский
Речь идет о виновнике
Водитель VW был пьян.
В октябре 2017 года суд вынес виновнику аварии приговор: 4 года колонии-поселения и лишение прав на 5 лет,
Однако надолго россиянин в колонии не задержался: как сообщает Mash, ему удалось «достать свой паспорт, обойти охрану, поймать такси и доехать на нем в Россию». Российские правоохранительные органы там мужчину задержали, но белорусам не выдали. Более того, «в тюрьму Александр не сел, спокойно живет на свободе, занимается бизнесом», сообщает Mash.
В колонии-поселении № 16 в Горках «Нашай Нiве» подтвердили, что мужчина действительно сбежал — еще в феврале. Но сообщить подробности отказались.
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Из колонии в Горках сбежал россиянин, осужденный за пьяное ДТП: добыл паспорт и на такси уехал домой
В колонии-поселении № 16 в Горках подтвердили, что мужчина действительно сбежал - еще в феврале. Но сообщить подробности отказались.
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