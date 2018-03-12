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Лукашенко выступил за создание индийского технологического парка в Беларуси
13.03.2018 12:55 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко встретился с послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии. Президент выразил готовность реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне.
Лукашенко отметил значительный вклад индийского посла в развитие белорусско-индийских отношений и важность обмена визитами на высшем уровне.
По словам президента, Беларусь заинтересована в индийских инвестициях и готова предоставить все возможности дл их реализации, сообщила пресс-служба президента.
"Если у вас будет такое желание, а мы вам уже предлагали, мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка", - подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что необходимо создать совместные белорусско-индийские предприятия для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения как на территории Индии, так и Беларуси.
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Александр Лукашенко встретился с послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии. Президент выразил готовность...
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