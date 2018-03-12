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Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске
13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей.
Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.
Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова.
Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музея Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба
Фото Сергей Балая
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13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей.
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