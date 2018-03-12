Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей.

Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.

Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова.

Маргарита Перова

Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музея Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба радио «Свобода» .

Фото Сергей Балая