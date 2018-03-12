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Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

13.03.2018 13:16 — Разное | Навiны  
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13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей.

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак установлен на месте, где в конце XIX века на улице Садовой стояли дома семьи Луцкевичей — сейчас эта территория парка Янки Купалы.

Памятник открывала внучатая племянница Луцкевичей Маргарита Перова.

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске
Маргарита Перова

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Памятный знак в честь братьев Луцкевичей открыли в Минске

Автором памятного знака является архитектор Юрий Градов, финансировал проект Мингорисполком, участие в реализации проекта приняли потомки Луцкевичей, Музея Янки Купалы, ЗБС «Бацькаўшчына», МИД Беларуси и депутаты Палаты представителей, отмечает белорусская служба радио «Свобода».

 

 

Фото Сергей Балая

 

Сюжет: Столетие БНР

 
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13 марта в Минске был торжественно открыт памятный знак в честь идеологов белоруской государственности братьев Антона и Ивана Луцкевичей.

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