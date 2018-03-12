|
Еще 18 исполнителей добавились в программу Hot & Top. Europa Plus TV. В Минск приедет Willy William
Совсем скоро в Минске состоится один из самых масштабных концертов 2018 года. Популярные исполнители, чьи треки занимают лидирующие места в рейтинге чарта «ЕвроХит Топ 40», посетят столицу с большим концертом
Фестивали и концерты Europa Plus TV всегда отличались от других событий в мире музыки, в первую очередь многочисленным звездным составом артистов, масштабностью постановки шоу, огромным интересом зрителей и качественным звучанием.
На сегодняшний день в списке музыкантов и диджеев: Willy William, Нюша, Kadebostany, MBAND, Estradarada, GAZIROVKA, Время и Стекло, L.B. ONE, Oceana, ALEKSEEV, Kush Kush, Burito, Vanotek, 5sta Family, Натан, Kokab, Arilena Ara, Миша Марвин, Slider & Magnit, Артем Пивоваров, Jaded, Maruv & Boosin Мари Краймбрери, Deepend feat. Graham Candy, Звонкий, Mosimann, ЗБС, Shanguy и Алина Артц.
Ну и это еще не все. За несколько дней до концерта организаторы объявят специальных гостей шоу.
Телеверсия концерта HOT&TOP будет показана на телеканале Europa plus TV.
***
Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сцене "Минск-Арены" 8 апреля выступят более 30 мировых и российских звезд. Сегодня организаторы объявили окончательный состав.
|
Архив (Разное)
Комментарии