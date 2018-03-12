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Еще 18 исполнителей добавились в программу Hot & Top. Europa Plus TV. В Минск приедет Willy William

13.03.2018 13:22 — Разное | Tut.by  
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Совсем скоро в Минске состоится один из самых масштабных концертов 2018 года. Популярные исполнители, чьи треки занимают лидирующие места в рейтинге чарта «ЕвроХит Топ 40», посетят столицу с большим концертом Hot & Top. Europa Plus TV. На сцене «Минск-Арены» 8 апреля выступят более 30 мировых и российских звезд. Сегодня организаторы объявили окончательный состав.

Фестивали и концерты Europa Plus TV всегда отличались от других событий в мире музыки, в первую очередь многочисленным звездным составом артистов, масштабностью постановки шоу, огромным интересом зрителей и качественным звучанием.

На сегодняшний день в списке музыкантов и диджеев: Willy William, Нюша, Kadebostany, MBAND, Estradarada, GAZIROVKA, Время и Стекло, L.B. ONE, Oceana, ALEKSEEV, Kush Kush, Burito, Vanotek, 5sta Family, Натан, Kokab, Arilena Ara, Миша Марвин, Slider & Magnit, Артем Пивоваров, Jaded, Maruv & Boosin Мари Краймбрери, Deepend feat. Graham Candy, Звонкий, Mosimann, ЗБС, Shanguy и Алина Артц.

Ну и это еще не все. За несколько дней до концерта организаторы объявят специальных гостей шоу.

Стоимость билета: 40,5-145,5 рубля

Купить билет

Телеверсия концерта HOT&TOP будет показана на телеканале Europa plus TV.

***

Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш, где можно получить бесплатно билеты на концерт Hot & Top. Europa Plus TV в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 апреля. Билеты уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 16 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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На сцене "Минск-Арены" 8 апреля выступят более 30 мировых и российских звезд. Сегодня организаторы объявили окончательный состав.

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