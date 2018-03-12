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На МКАД у грузовика на ходу отвалились два задних колеса. Автомобиль опрокинулся

13.03.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Утром 13 марта на внутреннем кольце МКАД в районе развязки с улицей Казинца опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказал SB.BY представитель ГАИ Минска Роман Лашкевич, ГАЗ ехал по кольцевой со стороны улицы Кижеватова в направлении улицы Казинца в крайней правой полосе. Во время движения у машины отвалились два задних колеса, в результате чего она опрокинулась. Водитель 1987 года рождения был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, но госпитализация, по предварительной информации, ему не потребовалась.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель 1987 года рождения был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, но госпитализация, по предварительной информации, ему не потребовалась.

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