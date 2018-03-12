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На МКАД у грузовика на ходу отвалились два задних колеса. Автомобиль опрокинулся
Утром 13 марта на внутреннем кольце МКАД в районе развязки с улицей Казинца опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Водитель 1987 года рождения был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, но госпитализация, по предварительной информации, ему не потребовалась.
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