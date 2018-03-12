Как выглядят женщины разных стран в 50 лет

Все женщины прекрасны вне зависимости от расы, национальности и возраста. Ведь красота — это понятие, которое не имеет ничего общего с географическими координатами, цветом кожи и годом рождения. А чтобы доказать это, мы решили посмотреть, как выглядят в разных странах представительницы прекрасного пола в возрасте, когда закончилась юность и началась молодость — в 50 лет. Ведь это замечательный возраст, когда есть все, что нужно, чтобы по-настоящему наслаждаться жизнью, миром и собой!

1. Польша

2. Англия

3. Африка

4. Бразилия

5. Индия

6. Индонезия

7. Италия

8. Испания

9. Канада

10. Сенегал

11. Сербия

12. Россия

13. США

14. Финляндия

15. Франция

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