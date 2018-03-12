Минтруда: доходы населения за февраль индексироваться не будут

В связи с тем, что индекс потребительских цен к январю за февраль составил 100,9% и не превысил 5%-го порога к сентябрю 2017 года (месяц пересмотра доходов населения), минимальная зарплата и другие денежные доходы населения за февраль индексироваться не будут.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Минимальная зарплата, установленная правительством с 1 января 2018 года в размере 305 рублей, также индексироваться не будет.