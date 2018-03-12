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Минтруда: доходы населения за февраль индексироваться не будут
В связи с тем, что индекс потребительских цен к январю за февраль составил 100,9% и не превысил 5%-го порога к сентябрю 2017 года (месяц пересмотра доходов населения), минимальная зарплата и другие денежные доходы населения за февраль индексироваться не будут.
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Минимальная зарплата, установленная правительством с 1 января 2018 года в размере 305 рублей, также индексироваться не будет.
Денежные доходы населения за февраль 2018 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br199,32 - 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с указом от 28 января 2006 года №55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»), напоминает
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В связи с тем, что индекс потребительских цен к январю за февраль составил 100,9% и не превысил 5%-го порога к сентябрю 2017 года (месяц пересмотра доходов населения),...
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