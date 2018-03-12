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IOWA представила новый клип — «Падай»

13.03.2018 13:34 — Разное | Навiны  
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Группа IOWA представила клип на новую песню «Падай», снятый в январе в песках и горах испанского острова Тенерифе, что у берегов Африки. Никаких специальных декораций, компьютерных эффектов и графики  — все на 100% натуральное.

 

 

Автором видео стал оператор и режиссер Иван Трояновский. За пять дней, которые группа провела на Тенерифе, ребята смогли заснять и рассветы, и закаты, и знаменитый вулкан Тейде, а также искупаться в океане прямо в одежде.

«Падай» — единственная песня, которую мы с музыкантами придумали прямо во время репетиции, — говорит солистка группы Катя Иванчикова. — Музыка была такая громкая, что мне захотелось ее перекричать. Я не нашла ничего лучше, как петь по кругу одну букву: «уууууу». Целый год я искала те самые слова, а потом перед вылетом на съемки я представила чернильное ночное небо с падающими заездами, оставляющими хвост, и слова пришли сами собой: «Падай, падай, падай со мной, в эту ночь / Падай яркой звездой».

24 мая IOWA сыграют большой сольный концерт с программой «Плохо танцевать» в столичном Prime Hall. Билеты от 50 рублей.

 

 
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Группа IOWA представила клип на новую песню «Падай», снятый в январе в песках и горах испанского острова Тенерифе, что у берегов Африки. Никаких специальных...

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